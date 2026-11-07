乌克兰总统沃洛迪米尔·泽连斯基于11月7日就乌克兰安全局（SBU）工作人员涉嫌参与犯罪组织一事发表评论，该组织此前在国家反腐败局（NABU）开展的“迦太基”特别行动中被揭露。

弗拉基米尔·泽连斯基称，安全局（SBU）工作人员涉入犯罪组织的行为“可耻且不可容忍”。总统强调了公正惩处的重要性，并宣布将在该特勤机构内作出新的人事调整。

“对俄罗斯占领者造成最大打击的正是‘阿尔法’部队。实际上，我们非常希望安全局的其他所有部门也能取得这样的成果。 遗憾的是，本周关于乌克兰安全局的消息却截然不同——这些事情坦率地说令人不快、坦率地说可耻，且完全不可接受。因此，乌克兰安全局已经进行了人员解职，今后还将采取其他人事措施，”弗拉基米尔·泽连斯基表示。

此外，总统还表示，他已批准了一项关于恢复所有SBU员工以及其他国家机关（特别是执法机关）人员申报制度的法案。弗拉基米尔·泽连斯基呼吁议会立即通过该法案。

此前，阿拉哈米亚将“迦太基”案中的指控称为“信息攻击”。

前内务部长克利缅科否认了“迦太基”案涉案人员试图行贿他的说法。

乌克兰总统通讯顾问德米特罗·利特维诺表示，“迦太基”案的案卷材料中未查明向卫生部长维克托·利亚什科和前内务部长伊戈尔·克利缅科行贿的事实。

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