Видео: Зеленский отреагировал на разоблачение сотрудников СБУ по делу «Карфаген»

Президент Украины Владимир Зеленский 7 ноября прокомментировал скандал, связанный с причастностью сотрудников СБУ к преступной организации, которую НАБУ разоблачило в ходе спецоперации «Карфаген».

Владимир Зеленский назвал «позорной и недопустимой» причастность сотрудников СБУ к преступной организации. Президент подчеркнул важность справедливого наказания, а также анонсировал новые кадровые решения в спецслужбе.

«Наибольший урон российским оккупантам наносит именно «Альфа». И на самом деле очень хотелось бы видеть только такие результаты и от всех остальных подразделений Службы безопасности. К сожалению, эта неделя принесла совсем другие новости о СБУ — откровенно неприятные, откровенно позорные, абсолютно недопустимые вещи. И уже были из-за этого увольнения в Службе безопасности Украины, и будут еще другие кадровые решения», — сказал Владимир Зеленский.

Также президент сообщил, что утвердил законопроект о возвращении декларирования для всех сотрудников СБУ, а также других государственных органов, в частности правоохранительных. Владимир Зеленский призвал парламент безотлагательно принять этот закон.

Ранее Арахамия назвал обвинения по делу «Карфаген» информационной атакой.

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