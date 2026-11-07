В Хмельницкой области в ДТП с участием микроавтобуса и легкового автомобиля пострадали 10 человек

7 ноября недалеко от села Копачевка Волочисской общины произошло столкновение пассажирского микроавтобуса и легкового автомобиля. В результате аварии 10 человек были доставлены в больницу.

Об этом сообщило в Facebook Хмельницкое районное управление полиции.

«Дорожно-транспортное происшествие произошло сегодня, 7 ноября, около 11:25 на автодороге вблизи села Копачивка Волочиской территориальной общины», — говорится в сообщении.

По предварительной информации, произошло столкновение между автомобилем Volkswagen под управлением 54-летнего мужчины и пассажирским микроавтобусом Mercedes-Benz Sprinter, за рулем которого находился 46-летний водитель.

В полиции отметили, что в микроавтобусе находились 9 человек, в том числе два водителя. Всех их, а также водителя автомобиля Volkswagen, доставили в больницу для обследования.

В настоящее время уточняется информация о количестве пострадавших и характере полученных ими телесных повреждений.

Полицейские продолжают работать на месте происшествия и устанавливают все обстоятельства ДТП.

Источник: Хмельницкое райуправление полиции

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