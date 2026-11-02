У Тернополі сталися три ДТП з потерпілими, одна людина загинула

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У Тернополі протягом дня сталися три дорожньо-транспортні пригоди з потерпілими. Внаслідок однієї з них загинув чоловік, ще двоє людей отримали травми.

На вулиці Богдана Хмельницького травмувалася жінка, яка намагалася наздогнати тролейбус, що від’їжджав від зупинки. За попередніми даними, водій міг не помітити пасажирку. Обставини події перевіряють.

Смертельна аварія сталася на території заправки на вулиці 15 квітня. Водій залишив автомобіль, імовірно, не поставивши його на ручне гальмо. Машина самовільно покотилася та наїхала на власника. Чоловіка госпіталізували з важкими травмами, однак того ж дня він помер у лікарні.

Ще одна ДТП сталася на вулиці Микулинецькій. Пішохід із села Буцнів переходив дорогу в невстановленому місці та потрапив під колеса Mercedes. Чоловіка госпіталізували.

Джерело: Поліція Тернопільської області

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