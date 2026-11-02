В Тернополе произошло три ДТП с пострадавшими, один человек погиб

В Тернополе в течение дня произошло три дорожно-транспортных происшествия с пострадавшими. В результате одного из них погиб мужчина, ещё два человека получили травмы.

На улице Богдана Хмельницкого получила травму женщина, которая пыталась догнать троллейбус, отъезжавший от остановки. По предварительным данным, водитель мог не заметить пассажирку. Обстоятельства происшествия выясняются.

Смертельное ДТП произошло на территории заправки на улице 15 апреля. Водитель оставил автомобиль, предположительно, не поставив его на ручной тормоз. Машина самопроизвольно покатилась и наехала на владельца. Мужчину госпитализировали с тяжелыми травмами, однако в тот же день он скончался в больнице.

Еще одно ДТП произошло на улице Микулинецкой. Пешеход из села Буцнов переходил дорогу в неустановленном месте и попал под колеса Mercedes. Мужчину госпитализировали.

Источник: Полиция Тернопольской области

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