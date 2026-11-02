W Ternopilu doszło do trzech wypadków drogowych z ofiarami, jedna osoba zginęła

W Ternopilu w ciągu dnia doszło do trzech wypadków drogowych z ofiarami. W wyniku jednego z nich zginął mężczyzna, a dwie inne osoby odniosły obrażenia.

Na ulicy Bohdana Chmielnickiego obrażenia odniosła kobieta, która próbowała dogonić trolejbus odjeżdżający z przystanku. Według wstępnych danych kierowca mógł nie zauważyć pasażerki. Okoliczności zdarzenia są obecnie badane.

Do śmiertelnego wypadku doszło na terenie stacji benzynowej przy ulicy 15 Kwiecień. Kierowca opuścił samochód, prawdopodobnie nie zaciągając hamulca ręcznego. Samochód samoczynnie stoczył się i potrącił właściciela. Mężczyzna trafił do szpitala z ciężkimi obrażeniami, jednak tego samego dnia zmarł w szpitalu.

Kolejny wypadek miał miejsce na ulicy Mykulinieckiej. Pieszy z miejscowości Butsnów przechodził przez jezdnię w miejscu innym niż przejście dla pieszych i wpadł pod koła mercedesa. Mężczyzna trafił do szpitala.

Źródło: Policja obwodu tarnopolskiego

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