На Хмельниччині в ДТП за участю мікроавтобуса та легковика постраждали 10 людей
Поблизу села Копачівка Волочиської громади 7 листопада зіткнулися пасажирський мікроавтобус і легковий автомобіль. Унаслідок аварії 10 людей доправили до лікарні.
Про це повідомило у Фейсбуці Хмельницьке райуправління поліції.
«Дорожньо-транспортна пригода сталася сьогодні, 7 листопада, близько 11:25 години на автодорозі поблизу села Копачівка Волочиської тергромади», — йдеться в повідомленні.
За попередньою інформацією, сталося зіткнення між автомобілем Volkswagen під керуванням 54-річного чоловіка та пасажирським мікроавтобусом Mercedes-Benz Sprinter, за кермом якого перебував 46-річний водій.
У поліції зазначили, що у мікроавтобусі перебували 9 осіб, зокрема двоє водіїв. Усіх їх, а також водія автомобіля Volkswagen, доправили в лікарню для обстеження.
Нині інформація про кількість травмованих та характер отриманих ними тілесних ушкоджень уточнюється.
Поліцейські продовжують працювати на місці події та встановлюють усі обставини ДТП.
Джерело: Хмельницьке райуправління поліції
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