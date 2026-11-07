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На Хмельниччині в ДТП за участю мікроавтобуса та легковика постраждали 10 людей

UA NEWS 07 Листопада 2026 16:47
На Хмельниччині в ДТП за участю мікроавтобуса та легковика постраждали 10 людей
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Поблизу села Копачівка Волочиської громади 7 листопада зіткнулися пасажирський мікроавтобус і легковий автомобіль. Унаслідок аварії 10 людей доправили до лікарні.

 

Про це повідомило у Фейсбуці Хмельницьке райуправління поліції.

«Дорожньо-транспортна пригода сталася сьогодні, 7 листопада, близько 11:25 години на автодорозі поблизу села Копачівка Волочиської тергромади», — йдеться в повідомленні.

За попередньою інформацією, сталося зіткнення між автомобілем Volkswagen під керуванням 54-річного чоловіка та пасажирським мікроавтобусом Mercedes-Benz Sprinter, за кермом якого перебував 46-річний водій.

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У поліції зазначили, що у мікроавтобусі перебували 9 осіб, зокрема двоє водіїв. Усіх їх, а також водія автомобіля Volkswagen, доправили в лікарню для обстеження.

Нині інформація про кількість травмованих та характер отриманих ними тілесних ушкоджень уточнюється.

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Поліцейські продовжують працювати на місці події та встановлюють усі обставини ДТП.

Джерело: Хмельницьке райуправління поліції

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