W obwodzie chmielnickim w wypadku drogowym z udziałem minibusa i samochodu osobowego rannych zostało 10 osób

W pobliżu wsi Kopaczówka w gminie Wolochysk 7 listopada doszło do zderzenia mikrobusu pasażerskiego z samochodem osobowym. W wyniku wypadku 10 osób trafiło do szpitala.

Informację tę podało na Facebooku Khmelnyckie Okręgowe Komendę Policji.

„Wypadek drogowy miał miejsce dzisiaj, 7 listopada, około godziny 11:25 na drodze w pobliżu wsi Kopaczówka w gminie Wolochisk” – czytamy w komunikacie.

Według wstępnych informacji doszło do zderzenia samochodu marki Volkswagen, prowadzonego przez 54-letniego mężczyznę, z mikrobusem pasażerskim Mercedes-Benz Sprinter, za kierownicą którego siedział 46-letni kierowca.

Policja podała, że w minibusie znajdowało się 9 osób, w tym obaj kierowcy. Wszyscy oni, a także kierowca samochodu marki Volkswagen, zostali przewiezieni do szpitala na badania.

Obecnie ustalane są informacje dotyczące liczby rannych oraz charakteru odniesionych przez nich obrażeń.

Policjanci nadal pracują na miejscu zdarzenia i ustalają wszystkie okoliczności wypadku.

Źródło: Komenda Rejonowa Policji w Chmielnickim

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