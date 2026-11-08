Ціни на пальне в Україні 8 листопада: автогаз за місяць подорожчав

Станом на 8 листопада 2026 року найбільші мережі АЗС України не переглядали ціни на основні види пального. Вартість бензину, дизеля та автомобільного газу залишилася на рівні попередньої доби. Водночас за останній місяць найбільше подорожчав автогаз, а дизельне пальне додало в ціні до 7,60 грн за літр.

У неділю, 8 листопада, порівняно з попереднім днем, вартість пального в більшості великих мереж АЗС не змінилася.

Зокрема, UPG, ОККО та WOG залишили без змін цінники на бензин, дизель і автогаз.

У мережі Socar ціни також залишилися на попередньому рівні. Зокрема:

бензин NANO95 — 95,90 грн/л ;

звичайне дизельне пальне NANO ДП — 107 грн/л ;

преміальне дизельне пальне NANO Extra — 110 грн/л ;

автогаз — 61,90 грн/л.

На АЗС «Укрнафта» діють такі ціни:

бензин А-95 — 87,90 грн/л ;

бензин А-95 Energy — 90,90 грн/л ;

дизельне пальне — 103,90 грн/л ;

автогаз — 58,90 грн/л.

У мережі KLO вартість пального також не змінилася:

бензин А-95 — 86,90 грн/л ;

бензин А-95+ — 95,60 грн/л ;

звичайний дизель — 106,40 грн/л ;

преміальне дизельне пальне — 109,40 грн/л ;

автогаз — 62,50 грн/л.

Найдорожчий бензин А-95 серед зазначених мереж продають на ОККО та WOG — по 92,90 грн/л. Найнижча ціна цього виду пального зафіксована на KLO — 86,90 грн/л.

Звичайне дизельне пальне найдорожче коштує в Socar — 107 грн/л, а преміальне — також у цій мережі, по 110 грн/л.

Найвища вартість автогазу серед наведених пропозицій — у KLO, де літр коштує 62,50 грн. Найнижча ціна за останніми доступними даними — у «БРСМ-Нафті», 57,97 грн/л.

У період із 8 жовтня до 8 листопада 2026 року найбільше подорожчав автомобільний газ. У мережах, які відстежує «Главком», його вартість зросла на 13,60–15,60 грн за літр.

Найбільше підвищення зафіксували в KLO — на 15,60 грн/л. В UPG, ОККО, Socar та «Укрнафті» автогаз подорожчав на 15 грн/л, у WOG — на 13,60 грн/л. За останніми доступними мережевими даними, у «БРСМ-Нафті» зростання становило 15,19 грн/л.

Звичайне дизельне пальне за місяць додало в ціні від 4 до 7,60 грн/л. Найбільше подорожчання відбулося в KLO — на 7,60 грн/л. На ОККО та WOG дизель став дорожчим на 7 грн/л, в «Укрнафті» — на 6 грн/л, в UPG — на 5 грн/л. У Socar ціна зросла на 4 грн/л, а в «БРСМ-Нафті» — на 6,36 грн/л.

Преміальне дизельне пальне за цей період подорожчало на 6–8,50 грн/л. Найбільше зростання зафіксували в KLO. На ОККО та WOG вартість ДП+ збільшилася на 7 грн/л, а в UPG, Socar та «Укрнафті» — на 6 грн/л.

Динаміка вартості бензину за місяць була неоднорідною. Зокрема, бензин А-95 у Socar подешевшав на 2 грн/л, а в «Укрнафті» — на 1 грн/л. У «БРСМ-Нафті» за останніми доступними показниками він, навпаки, подорожчав на 2,14 грн/л. В інших мережах ціна залишилася незмінною.

Преміальний бензин А-95+ у Socar став дешевшим на 2 грн/л, в «Укрнафті» — на 1 грн/л. У KLO його вартість зросла на 1 грн/л, тоді як в UPG, ОККО та WOG цінники не змінилися.

Бензин А-100 за місяць подорожчав в UPG на 1 грн/л, а в KLO — на 2 грн/л. У Socar він подешевшав на 1 грн/л, тоді як на ОККО та WOG ціна залишилася на попередньому рівні.

Водночас бензин А-92 в «Укрнафті» подешевшав на 1 грн/л, а в KLO його вартість не змінилася.

На українських АЗС зафіксували різноспрямовані зміни вартості пального. За добу автогаз на окремих заправках додав 1 грн за літр, тоді як бензин А-95 подешевшав на таку саму суму. Середні ціни у семи мережах становлять 90,91 грн за літр А-95 та 105,34 грн за літр дизеля.

У жовтні 2026 року Україна імпортувала 156 тисяч тонн автомобільного бензину. Це на 7% менше, ніж за аналогічний місяць торік, однак на 12% більше за підсумками десяти місяців — загалом 1,42 млн тонн.

Станом на 31 жовтня 2026 року більшість найбільших мереж АЗС України зберегли попередні ціни на пальне. Водночас автогаз за добу подорожчав на заправках SOCAR, «Укрнафта» та «БРСМ-Нафта». Середня ціна бензину А-95 у семи представлених мережах становить близько 90,91 грн за літр, дизельного пального — 104,99 грн.

За період із 30 вересня до 30 жовтня 2026 року найбільше в Україні подорожчав автогаз — на 11–14,40 грн/л. Дизельне пальне за місяць додало в ціні від 4,91 до 9 грн/л, тоді як бензин А-95 подорожчав не в усіх мережах АЗС.

Середня ціна бензину А-95 на найбільших мережах АЗС України становила близько 90,91 грн за літр, а дизельного пального — 104,98 грн. Станом на 29 жовтня 2026 року автозаправні мережі оновили вартість пального.

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