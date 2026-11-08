Ceny paliw na Ukrainie 8 listopada: cena autogazu wzrosła w ciągu miesiąca

Na dzień 8 listopada 2026 r. największe sieci stacji benzynowych na Ukrainie nie zmieniły cen głównych rodzajów paliw. Ceny benzyny, oleju napędowego i gazu samochodowego pozostały na poziomie z poprzedniego dnia. Jednocześnie w ciągu ostatniego miesiąca najbardziej podrożał gaz samochodowy, a cena oleju napędowego wzrosła do 7,60 hrywny za litr.

W niedzielę, 8 listopada, w porównaniu z poprzednim dniem ceny paliw w większości dużych sieci stacji benzynowych nie uległy zmianie.

W szczególności sieci UPG, OKKO i WOG pozostawiły bez zmian ceny benzyny, oleju napędowego i gazu samochodowego.

W sieci Socar ceny również pozostały na poprzednim poziomie. W szczególności:

benzyna NANO95 — 95,90 UAH/l ;

zwykłe paliwo dieslowe NANO DP — 107 hrywien/l ;

olej napędowy klasy premium NANO Extra — 110 UAH/l ;

gaz samochodowy — 61,90 UAH/l.

Na stacjach paliw „Ukrnafta” obowiązują następujące ceny:

benzyna A-95 — 87,90 UAH/l ;

benzyna A-95 Energy — 90,90 UAH/l ;

olej napędowy — 103,90 UAH/l ;

gaz samochodowy — 58,90 UAH/l.

W sieci KLO ceny paliw również nie uległy zmianie:

benzyna A-95 — 86,90 UAH/l ;

benzyna A-95+ — 95,60 UAH/l ;

zwykły olej napędowy — 106,40 UAH/l ;

olej napędowy klasy premium — 109,40 UAH/l ;

autogaz — 62,50 UAH/l.

Najdroższą benzynę A-95 spośród wymienionych sieci sprzedają stacje OKKO i WOG — po 92,90 UAH/l. Najniższą cenę tego rodzaju paliwa odnotowano w sieci KLO — 86,90 UAH/l.

Zwykłe paliwo dieslowe jest najdroższe w sieci Socar — 107 UAH/l, a paliwo dieslowe klasy premium — również w tej sieci, po 110 UAH/l.

Najwyższa cena autogazu spośród wymienionych ofert występuje w sieci KLO, gdzie litr kosztuje 62,50 UAH. Najniższa cena według najnowszych dostępnych danych — w sieci „BRSM-Nafta” — wynosi 57,97 UAH/l.

W okresie od 8 października do 8 listopada 2026 r. gazu samochodowego podrożał najbardziej. W sieciach monitorowanych przez „Glavkom” jego cena wzrosła o 13,60–15,60 hrywien za litr.

Największy wzrost odnotowano w sieci KLO — o 15,60 hrywien za litr. W sieciach UPG, OKKO, Socar i „Ukrnafta” cena gazu samochodowego wzrosła o 15 hrywien za litr, a w sieci WOG — o 13,60 hrywien za litr. Według najnowszych dostępnych danych sieciowych w „BRSM-Nafta” wzrost wyniósł 15,19 hrywny za litr.

Cena zwykłego oleju napędowego wzrosła w ciągu miesiąca o 4–7,60 UAH/l. Największy wzrost odnotowano w sieci KLO — o 7,60 UAH/l. W sieciach OKKO i WOG olej napędowy podrożał o 7 hrywien za litr, w „Ukrnafcie” — o 6 hrywien za litr, a w UPG — o 5 hrywien za litr. W sieci Socar cena wzrosła o 4 hrywny za litr, a w „BRSM-Nafta” — o 6,36 hrywny za litr.

W tym okresie cena oleju napędowego klasy premium wzrosła o 6–8,50 UAH/l. Największy wzrost odnotowano w sieci KLO. W sieciach OKKO i WOG cena oleju napędowego DP+ wzrosła o 7 UAH/l, a w sieciach UPG, Socar i „Ukrnafta” — o 6 UAH/l.

Zmiany cen benzyny w ciągu miesiąca były zróżnicowane. W szczególności benzyna A-95 w sieci Socar potaniała o 2 hrywny za litr, a w sieci „Ukrnafta” — o 1 hrywnę za litr. W „BRSM-Nafta”, według ostatnich dostępnych danych, cena ta natomiast wzrosła o 2,14 hrywny za litr. W pozostałych sieciach cena pozostała bez zmian.

Benzyna premium A-95+ w sieci Socar potaniała o 2 UAH/l, a w „Ukrnafcie” — o 1 UAH/l. W sieci KLO jej cena wzrosła o 1 UAH/l, natomiast w sieciach UPG, OKKO i WOG ceny pozostały bez zmian.

W ciągu miesiąca cena benzyny A-100 wzrosła w UPG o 1 hrywni za litr, a w KLO — o 2 hrywny za litr. W sieci Socar cena spadła o 1 hrywni za litr, natomiast w sieciach OKKO i WOG pozostała na poprzednim poziomie.

Jednocześnie benzyna A-92 w „Ukrnafcie” potaniała o 1 hrywnę za litr, a w KLO jej cena nie uległa zmianie.

Na ukraińskich stacjach benzynowych odnotowano zróżnicowane zmiany cen paliw. W ciągu doby cena autogazu na niektórych stacjach wzrosła o 1 hrywnię za litr, podczas gdy cena benzyny A-95 spadła o tę samą kwotę. Średnie ceny w siedmiu sieciach wynoszą 90,91 hrywny za litr benzyny A-95 i 105,34 hrywny za litr oleju napędowego.

W październiku 2026 roku Ukraina importowała 156 tysięcy ton benzyny samochodowej. To o 7% mniej niż w analogicznym miesiącu ubiegłego roku, jednak o 12% więcej w ujęciu dziesięciomiesięcznym — łącznie 1,42 mln ton.

Na dzień 31 października 2026 r. większość największych sieci stacji benzynowych na Ukrainie utrzymała dotychczasowe ceny paliw. Jednocześnie w ciągu doby wzrosły ceny autogazu na stacjach SOCAR, „Ukrnafta” i „BRSM-Nafta”. Średnia cena benzyny A-95 w siedmiu przedstawionych sieciach wynosi około 90,91 hrywny za litr, a oleju napędowego — 104,99 hrywny.

W okresie od 30 września do 30 października 2026 r. w Ukrainie najbardziej podrożał autogaz — o 11–14,40 hrywny za litr. Cena oleju napędowego wzrosła w ciągu miesiąca o 4,91–9 hrywien za litr, podczas gdy benzyna A-95 podrożała nie we wszystkich sieciach stacji benzynowych.

Średnia cena benzyny A-95 w największych sieciach stacji paliw na Ukrainie wynosiła około 90,91 UAH za litr, a oleju napędowego — 104,98 UAH. Na dzień 29 października 2026 r. sieci stacji benzynowych zaktualizowały ceny paliw.

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