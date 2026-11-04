Імпорт бензину в Україну зріс через попит на пальне для генераторів

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У жовтні 2026 року Україна імпортувала 156 тисяч тонн автомобільного бензину. Це на 7% менше, ніж за аналогічний місяць торік, однак на 12% більше за підсумками десяти місяців — загалом 1,42 млн тонн.

У консалтинговій групі «А-95» пояснили, що збільшення постачань порівняно з вереснем пов’язане із сезонним попитом на пальне для генераторів. Експерти очікують подальшого зростання імпорту до кінця року.

Найбільше бензину в жовтні надійшло з Литви — 50 тисяч тонн (33% імпорту), Польщі — 40 тисяч тонн (25%) та Румунії — 35 тисяч тонн.

Серед імпортерів лідирує мережа ОККО, яка ввезла 45 тисяч тонн пального. Далі йдуть «Укрнафта» та WOG — по 26 тисяч тонн, а також UPG — близько 22 тисяч тонн.

Джерело: Консалтингова група «А-95»

Станом на 31 жовтня 2026 року більшість найбільших мереж АЗС України зберегли попередні ціни на пальне. Водночас автогаз за добу подорожчав на заправках SOCAR, «Укрнафта» та «БРСМ-Нафта». Середня ціна бензину А-95 у семи представлених мережах становить близько 90,91 грн за літр, дизельного пального — 104,99 грн.

За період із 30 вересня до 30 жовтня 2026 року найбільше в Україні подорожчав автогаз — на 11–14,40 грн/л. Дизельне пальне за місяць додало в ціні від 4,91 до 9 грн/л, тоді як бензин А-95 подорожчав не в усіх мережах АЗС.

Середня ціна бензину А-95 на найбільших мережах АЗС України становила близько 90,91 грн за літр, а дизельного пального — 104,98 грн. Станом на 29 жовтня 2026 року автозаправні мережі оновили вартість пального.

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