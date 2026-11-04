W październiku 2026 roku Ukraina sprowadziła 156 tysięcy ton benzyny samochodowej. To o 7% mniej niż w analogicznym miesiącu ubiegłego roku, jednak o 12% więcej w skali dziesięciu miesięcy — łącznie 1,42 mln ton.

W grupie konsultingowej „A-95” wyjaśniono, że wzrost dostaw w porównaniu z wrześniem wynika z sezonowego popytu na paliwo do generatorów. Eksperci spodziewają się dalszego wzrostu importu do końca roku.

Najwięcej benzyny w październiku sprowadzono z Litwy — 50 tysięcy ton (33% importu), Polski — 40 tysięcy ton (25%) oraz Rumunii — 35 tysięcy ton.

Wśród importerów na czele znajduje się sieć OKKO, która sprowadziła 45 tysięcy ton paliwa. Kolejne miejsca zajmują „Ukrnafta” i WOG — po 26 tysięcy ton, a także UPG — około 22 tysięcy ton.

Źródło: Grupa konsultingowa „A-95”

Na dzień 31 października 2026 r. większość największych sieci stacji benzynowych na Ukrainie utrzymała dotychczasowe ceny paliw. Jednocześnie w ciągu doby wzrosły ceny autogazu na stacjach SOCAR, „Ukrnafta” i „BRSM-Nafta”. Średnia cena benzyny A-95 w siedmiu przedstawionych sieciach wynosi około 90,91 hrywny za litr, a oleju napędowego — 104,99 hrywny.

W okresie od 30 września do 30 października 2026 r. w Ukrainie najbardziej podrożał autogaz — o 11–14,40 hrywien za litr. Cena oleju napędowego wzrosła w ciągu miesiąca o 4,91–9 hrywien za litr, podczas gdy benzyna A-95 podrożała nie we wszystkich sieciach stacji benzynowych.

Średnia cena benzyny A-95 w największych sieciach stacji paliw na Ukrainie wynosiła około 90,91 UAH za litr, a oleju napędowego — 104,98 UAH. Na dzień 29 października 2026 r. sieci stacji benzynowych zaktualizowały ceny paliw.

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