由于发电机燃油需求增加，乌克兰的汽油进口量有所增长

2026年10月，乌克兰进口了15.6万吨汽车汽油。这一数字较去年同期下降了7%，但前十个月累计进口量同比增长12%，总计达142万吨。

“A-95”咨询集团解释称，与9月相比，供应量的增加与发电机燃油的季节性需求有关。专家预计，到年底前进口量还将继续增长。

10月汽油进口量最大的来源国是立陶宛——5万公吨（占进口总量的33%），其次是波兰——4万公吨（25%）和罗马尼亚——3.5万公吨。

在进口商中，OKKO连锁领跑，进口了4.5万吨燃油。紧随其后的是“乌克兰石油”和WOG——各2.6万吨，以及UPG——约2.2万吨。

来源：“A-95”咨询集团

截至2026年10月31日，乌克兰大多数大型加油站连锁企业维持了之前的燃油价格。与此同时，SOCAR、“乌克兰石油”和“BRSM-Nafta”加油站的汽车燃气价格在一天内有所上涨。 在所列的七家加油站连锁中，A-95汽油的平均价格约为每升90.91格里夫纳，柴油为104.99格里夫纳。

在2026年9月30日至10月30日期间，乌克兰车用天然气涨幅最大，每升上涨了11至14.40格里夫纳。 柴油价格当月上涨了4.91至9格里夫纳/升，而A-95汽油并非在所有加油站连锁中都出现了涨价。

乌克兰最大加油站连锁店的A-95汽油平均价格约为每升90.91格里夫纳，柴油价格为104.98格里夫纳。 截至2026年10月29日，各加油站连锁已更新燃油价格。

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