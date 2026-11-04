Импорт бензина в Украину вырос из-за спроса на топливо для генераторов

В октябре 2026 года Украина импортировала 156 тысяч тонн автомобильного бензина. Это на 7% меньше, чем за аналогичный месяц прошлого года, однако на 12% больше по итогам десяти месяцев — в общей сложности 1,42 млн тонн.

В консалтинговой группе «А-95» пояснили, что увеличение поставок по сравнению с сентябрем связано с сезонным спросом на топливо для генераторов. Эксперты ожидают дальнейшего роста импорта до конца года.

Больше всего бензина в октябре поступило из Литвы — 50 тысяч тонн (33% импорта), Польши — 40 тысяч тонн (25%) и Румынии — 35 тысяч тонн.

Среди импортеров лидирует сеть ОККО, которая ввезла 45 тысяч тонн топлива. Далее следуют «Укрнафта» и WOG — по 26 тысяч тонн, а также UPG — около 22 тысяч тонн.

Источник: Консалтинговая группа «А-95»

По состоянию на 31 октября 2026 года большинство крупнейших сетей АЗС Украины сохранили прежние цены на топливо. В то же время автогаз за сутки подорожал на заправках SOCAR, «Укрнафта» и «БРСМ-Нафта». Средняя цена бензина А-95 в семи представленных сетях составляет около 90,91 грн за литр, дизельного топлива — 104,99 грн.

За период с 30 сентября по 30 октября 2026 года больше всего в Украине подорожал автогаз — на 11–14,40 грн/л. Дизельное топливо за месяц подорожало на 4,91–9 грн/л, тогда как бензин А-95 подорожал не во всех сетях АЗС.

Средняя цена бензина А-95 в крупнейших сетях АЗС Украины составляла около 90,91 грн за литр, а дизельного топлива — 104,98 грн. По состоянию на 29 октября 2026 года автозаправочные сети обновили стоимость топлива.

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