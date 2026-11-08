Цены на топливо в Украине 8 ноября: автогаз подорожал за месяц

По состоянию на 8 ноября 2026 года крупнейшие сети АЗС Украины не пересматривали цены на основные виды топлива. Стоимость бензина, дизельного топлива и автогаза осталась на уровне предыдущих суток. При этом за последний месяц больше всего подорожал автогаз, а дизельное топливо прибавило в цене до 7,60 грн за литр.

В воскресенье, 8 ноября, по сравнению с предыдущим днем стоимость топлива в большинстве крупных сетей АЗС не изменилась.

В частности, UPG, ОККО и WOG оставили без изменений цены на бензин, дизельное топливо и автогаз.

В сети Socar цены также остались на прежнем уровне. В частности:

бензин NANO95 — 95,90 грн/л ;

обычное дизельное топливо NANO ДП — 107 грн/л ;

премиальное дизельное топливо NANO Extra — 110 грн/л ;

автогаз — 61,90 грн/л.

На АЗС «Укрнафта» действуют следующие цены:

бензин А-95 — 87,90 грн/л ;

бензин А-95 Energy — 90,90 грн/л ;

дизельное топливо — 103,90 грн/л ;

автогаз — 58,90 грн/л.

В сети KLO стоимость топлива также не изменилась:

бензин А-95 — 86,90 грн/л ;

бензин А-95+ — 95,60 грн/л ;

обычный дизель — 106,40 грн/л ;

премиальное дизельное топливо — 109,40 грн/л ;

автогаз — 62,50 грн/л.

Самый дорогой бензин А-95 среди указанных сетей продается на ОККО и WOG — по 92,90 грн/л. Самая низкая цена на этот вид топлива зафиксирована на KLO — 86,90 грн/л.

Обычное дизельное топливо дороже всего стоит в Socar — 107 грн/л, а премиальное — также в этой сети, по 110 грн/л.

Самая высокая стоимость автогаза среди приведенных предложений — в KLO, где литр стоит 62,50 грн. Самая низкая цена по последним доступным данным — в «БРСМ-Нафти», 57,97 грн/л.

В период с 8 октября по 8 ноября 2026 года больше всего подорожал автогаз. В сетях, которые отслеживает «Главком», его стоимость выросла на 13,60–15,60 грн за литр.

Наибольший рост цен зафиксировали в KLO — на 15,60 грн/л. В UPG, ОККО, Socar и «Укрнафте» автогаз подорожал на 15 грн/л, в WOG — на 13,60 грн/л. По последним доступным данным сетей, в «БРСМ-Нафти» рост составил 15,19 грн/л.

Обычное дизельное топливо за месяц подорожало на сумму от 4 до 7,60 грн/л. Наибольшее подорожание произошло в KLO — на 7,60 грн/л. На ОККО и WOG дизельное топливо подорожало на 7 грн/л, в «Укрнафте» — на 6 грн/л, в UPG — на 5 грн/л. В Socar цена выросла на 4 грн/л, а в «БРСМ-Нафте» — на 6,36 грн/л.

Премиальное дизельное топливо за этот период подорожало на 6–8,50 грн/л. Наибольший рост зафиксировали в KLO. На ОККО и WOG стоимость ДП+ увеличилась на 7 грн/л, а в UPG, Socar и «Укрнафти» — на 6 грн/л.

Динамика стоимости бензина за месяц была неоднородной. В частности, бензин А-95 в Socar подешевел на 2 грн/л, а в «Укрнафте» — на 1 грн/л. В «БРСМ-Нафти» по последним доступным данным он, напротив, подорожал на 2,14 грн/л. В других сетях цена осталась неизменной.

Премиальный бензин А-95+ в Socar подешевел на 2 грн/л, в «Укрнафте» — на 1 грн/л. В KLO его стоимость выросла на 1 грн/л, тогда как в UPG, ОККО и WOG цены не изменились.

Бензин А-100 за месяц подорожал в UPG на 1 грн/л, а в KLO — на 2 грн/л. В Socar он подешевел на 1 грн/л, тогда как на ОККО и WOG цена осталась на прежнем уровне.

В то же время бензин А-92 в «Укрнафте» подешевел на 1 грн/л, а в KLO его стоимость не изменилась.

На украинских АЗС зафиксировали разнонаправленные изменения стоимости топлива. За сутки автогаз на отдельных заправках подорожал на 1 грн за литр, тогда как бензин А-95 подешевел на ту же сумму. Средние цены в семи сетях составляют 90,91 грн за литр А-95 и 105,34 грн за литр дизельного топлива.

В октябре 2026 года Украина импортировала 156 тысяч тонн автомобильного бензина. Это на 7% меньше, чем за аналогичный месяц прошлого года, однако на 12% больше по итогам десяти месяцев — в общей сложности 1,42 млн тонн.

По состоянию на 31 октября 2026 года большинство крупнейших сетей АЗС Украины сохранили прежние цены на топливо. В то же время автогаз за сутки подорожал на заправках SOCAR, «Укрнафта» и «БРСМ-Нафта». Средняя цена бензина А-95 в семи представленных сетях составляет около 90,91 грн за литр, дизельного топлива — 104,99 грн.

За период с 30 сентября по 30 октября 2026 года больше всего в Украине подорожал автогаз — на 11–14,40 грн/л. Дизельное топливо за месяц подорожало на 4,91–9 грн/л, тогда как бензин А-95 подорожал не во всех сетях АЗС.

Средняя цена бензина А-95 в крупнейших сетях АЗС Украины составляла около 90,91 грн за литр, а дизельного топлива — 104,98 грн. По состоянию на 29 октября 2026 года автозаправочные сети обновили стоимость топлива.

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