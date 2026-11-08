截至2026年11月8日，乌克兰最大的加油站连锁企业尚未调整主要燃油品种的价格。 汽油、柴油和车用液化气的价格维持在前一天的水平。与此同时，过去一个月内，车用液化气涨幅最大，而柴油价格每升上涨了7.60格里夫纳。

11月8日（周日），与前一天相比，大多数大型加油站连锁店的燃油价格保持不变。

具体而言，UPG、OKKO和WOG三大加油站连锁品牌均维持了汽油、柴油和汽车燃气的原价。

Socar连锁的油价也维持在原有水平。具体而言：

NANO95汽油—— 95.90格里夫纳/升 ；

普通柴油NANO DP—— 107格里夫纳/升 ；

NANO Extra 高级柴油—— 110格里夫纳/升 ；

汽车液化气——61.90格里夫纳/升。

“乌克兰石油”加油站的油价如下：

A-95汽油—— 87.90格里夫纳/升 ；

A-95 Energy汽油—— 90.90格里夫纳/升 ；

柴油 ——103.90格里夫纳/升 ；

汽车用液化石油气——58.90格里夫纳/升。

KLO加油站网络的燃油价格也保持不变：

A-95汽油—— 86.90格里夫纳/升 ；

A-95+汽油—— 95.60格里夫纳/升 ；

普通柴油 ——106.40格里夫纳/升 ；

优质柴油 ——109.40格里夫纳/升 ；

汽车用液化石油气——62.50格里夫纳/升。

在上述加油站网络中，OKKO和WOG销售的A-95汽油价格最高，均为92.90格里夫纳/升。该类燃油的最低价格出现在KLO，为86.90格里夫纳/升。

普通柴油在Socar的售价最高——107格里夫纳/升，而高级柴油同样由该连锁店以110格里夫纳/升的价格销售。

在上述加油站中，KLO的汽车用液化石油气价格最高，每升62.50格里夫纳。根据最新可获得的数据，“BRSM-Nafta”的售价最低，为57.97格里夫纳/升。

在2026年10月8日至11月8日期间，汽车燃气价格涨幅最大。在“Glavkom”追踪的加油站网络中，其价格每升上涨了13.60至15.60格里夫纳。

涨幅最大的是KLO——每升上涨15.60格里夫纳。在UPG、OKKO、Socar和“乌克兰石油”加油站，车用天然气价格上涨了15格里夫纳/升；在WOG加油站，涨幅为13.60格里夫纳/升。 根据最新可获取的连锁加油站数据，“BRSM-Nafta”的涨幅为15.19格里夫纳/升。

普通柴油本月价格上涨了4至7.60格里夫纳/升。涨幅最大的是KLO——上涨了7.60格里夫纳/升。 在OKKO和WOG，柴油价格上涨了7格里夫纳/升；在“乌克兰石油”上涨了6格里夫纳/升；在UPG上涨了5格里夫纳/升。 Socar的柴油价格上涨了4格里夫纳/升，而“BRSM-Nafta”上涨了6.36格里夫纳/升。

在此期间，优质柴油价格上涨了6–8.50格里夫纳/升。涨幅最大的是KLO加油站。 在OKKO和WOG，DP+价格上涨了7格里夫纳/升，而在UPG、Socar和“乌克兰石油”则上涨了6格里夫纳/升。

本月汽油价格走势不一。具体而言，Socar的A-95汽油每升降价2格里夫纳，而“乌克兰石油”的A-95汽油每升降价1格里夫纳。 根据“BRSM-Nafta”最新可查数据，其价格反而上涨了2.14格里夫纳/升。其他加油站网络的价格则保持不变。

Socar的高端A-95+汽油每升降价2格里夫纳，而“乌克兰石油”每升降价1格里夫纳。在KLO，其价格每升上涨1格里夫纳，而UPG、OKKO和WOG的标价则保持不变。

过去一个月，UPG的A-100汽油每升上涨了1格里夫纳，KLO上涨了2格里夫纳。Socar的A-100汽油每升下降了1格里夫纳，而OKKO和WOG的价格则维持在原有水平。

与此同时，“乌克兰石油”的A-92汽油价格每升下降了1格里夫纳，而KLO的售价则保持不变。

乌克兰加油站的燃油价格呈现涨跌不一的态势。过去24小时内，部分加油站的汽车燃气价格上涨了1格里夫纳/升，而A-95汽油价格则下跌了相同幅度。 七家加油站连锁品牌的平均价格为：A-95汽油每升90.91格里夫纳，柴油每升105.34格里夫纳。

2026年10月，乌克兰进口了15.6万吨汽车汽油。这一数字较去年同期下降了7%，但前十个月累计进口量增长了12%，总计达142万吨。

截至2026年10月31日，乌克兰大多数大型加油站连锁店维持了之前的燃油价格。与此同时，SOCAR、“乌克兰石油”和“BRSM-Nafta”加油站的汽车用天然气价格在一天内有所上涨。 在七家受调查的加油站连锁中，A-95汽油的平均价格约为每升90.91格里夫纳，柴油为104.99格里夫纳。

在2026年9月30日至10月30日期间，乌克兰车用天然气涨幅最大，每升上涨了11至14.40格里夫纳。 柴油价格当月上涨了4.91至9格里夫纳/升，而A-95汽油并非在所有加油站连锁中都出现了涨价。

乌克兰最大加油站连锁网络中，A-95汽油的平均价格约为每升90.91格里夫纳，柴油价格为104.98格里夫纳。 截至2026年10月29日，各加油站连锁已更新燃油价格。

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