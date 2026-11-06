Ціни на пальне в Україні 6 листопада змінилися: автогаз подорожчав, а бензин подешевшав

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На українських АЗС зафіксували різноспрямовані зміни вартості пального. За добу автогаз на окремих заправках додав 1 грн за літр, тоді як бензин А-95 подешевшав на таку саму суму. Середні ціни у семи мережах становлять 90,91 грн за літр А-95 та 105,34 грн за літр дизеля.

Найбільші мережі АЗС України оновили ціни на пальне. Порівняно з попереднім днем, у мережі UPG бензин А-95 подешевшав на 1 грн/л – до 88,90 грн/л. Водночас автогаз подорожчав на 1 грн/л – до 59,90 грн/л. Вартість інших видів пального залишилася незмінною.

В Окко автогаз подорожчав на 1 грн/л – до 61,90 грн/л, тоді як ціни на бензин і дизельне пальне залишилися без змін. У WOG автогаз зріс у ціні на 1 грн/л – до 60,90 грн/л. Вартість інших видів пального в цій мережі також залишилася на попередньому рівні.

У Socar бензин А-100 подешевшав на 2 грн/л – до 103 грн/л. Водночас ціни на бензин А-95, дизельне пальне та автогаз залишилися незмінними.

У мережі KLO бензин А-95 подешевшав на 1 грн/л – до 86,90 грн/л. Вартість інших видів пального залишилася без змін. Зокрема, автогаз коштує 62,50 грн/л, дизельне пальне – 106,40 грн/л, а ДП+ – 109,40 грн/л.

У «БРСМ-Нафті» бензин А-95 подешевшав на 4 коп./л – до 87,81 грн/л. Водночас автогаз подорожчав на 12 коп./л – до 57,97 грн/л. Дизельне пальне залишилося на попередньому рівні – 102,76 грн/л.

Наразі найдорожчий бензин А-95 пропонує мережа Socar – 95,90 грн/л. Найвища ціна звичайного дизельного пального також зафіксована в Socar – 108 грн/л, а преміального дизеля – 111 грн/л. Найдорожчий автогаз продають у KLO – 62,50 грн/л, тоді як найнижча ціна на цей вид пального зберігається в «Укрнафті» – 57,90 грн/л.

У жовтні 2026 року Україна імпортувала 156 тисяч тонн автомобільного бензину. Це на 7% менше, ніж за аналогічний місяць торік, однак на 12% більше за підсумками десяти місяців — загалом 1,42 млн тонн.

Станом на 31 жовтня 2026 року більшість найбільших мереж АЗС України зберегли попередні ціни на пальне. Водночас автогаз за добу подорожчав на заправках SOCAR, «Укрнафта» та «БРСМ-Нафта». Середня ціна бензину А-95 у семи представлених мережах становить близько 90,91 грн за літр, дизельного пального — 104,99 грн.

За період із 30 вересня до 30 жовтня 2026 року найбільше в Україні подорожчав автогаз — на 11–14,40 грн/л. Дизельне пальне за місяць додало в ціні від 4,91 до 9 грн/л, тоді як бензин А-95 подорожчав не в усіх мережах АЗС.

Середня ціна бензину А-95 на найбільших мережах АЗС України становила близько 90,91 грн за літр, а дизельного пального — 104,98 грн. Станом на 29 жовтня 2026 року автозаправні мережі оновили вартість пального.

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