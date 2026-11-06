6 listopada ceny paliw na Ukrainie uległy zmianie: cena autogazu wzrosła, a benzyny spadła

Na ukraińskich stacjach benzynowych odnotowano zróżnicowane zmiany cen paliw. W ciągu doby cena autogazu na niektórych stacjach wzrosła o 1 hrywnię za litr, podczas gdy benzyna A-95 potaniała o tę samą kwotę. Średnie ceny w siedmiu sieciach wynoszą 90,91 hrywny za litr benzyny A-95 i 105,34 hrywny za litr oleju napędowego.

Największe sieci stacji paliw na Ukrainie zaktualizowały ceny paliw. W porównaniu z poprzednim dniem w sieci UPG benzyna A-95 potaniała o 1 hrywnię za litr – do 88,90 hrywny za litr. Jednocześnie cena autogazu wzrosła o 1 hrywni za litr – do 59,90 hrywny za litr. Ceny pozostałych rodzajów paliw pozostały bez zmian.

W sieci Okko cena autogazu wzrosła o 1 hrywnię za litr – do 61,90 hrywny za litr, podczas gdy ceny benzyny i oleju napędowego pozostały bez zmian. W sieci WOG cena gazu samochodowego wzrosła o 1 UAH/l – do 60,90 UAH/l. Ceny pozostałych rodzajów paliw w tej sieci również pozostały na poprzednim poziomie.

W sieci Socar cena benzyny A-100 spadła o 2 hrywny za litr – do 103 hrywny za litr. Jednocześnie ceny benzyny A-95, oleju napędowego i gazu samochodowego pozostały bez zmian.

W sieci KLO cena benzyny A-95 spadła o 1 hrywnę za litr – do 86,90 hrywny za litr. Ceny pozostałych rodzajów paliw pozostały bez zmian. W szczególności autogaz kosztuje 62,50 hrywny za litr, olej napędowy – 106,40 hrywny za litr, a DP+ – 109,40 hrywny za litr.

W sieci „BRSM-Nafta” cena benzyny A-95 spadła o 4 kop./l – do 87,81 gr./l. Jednocześnie cena autogazu wzrosła o 12 kop./l – do 57,97 gr./l. Cena oleju napędowego pozostała na poprzednim poziomie – 102,76 UAH/l.

Obecnie najdroższą benzynę A-95 oferuje sieć Socar – 95,90 UAH/l. Najwyższa cena zwykłego oleju napędowego również odnotowano w sieci Socar – 108 hrywien za litr, a oleju napędowego klasy premium – 111 hrywien za litr. Najdroższy autogaz sprzedaje sieć KLO – 62,50 UAH/l, podczas gdy najniższą cenę tego rodzaju paliwa utrzymuje „Ukrnafta” – 57,90 UAH/l.

W październiku 2026 roku Ukraina importowała 156 tysięcy ton benzyny samochodowej. To o 7% mniej niż w analogicznym miesiącu ubiegłego roku, jednak o 12% więcej w ujęciu dziesięciomiesięcznym – łącznie 1,42 mln ton.

Na dzień 31 października 2026 r. większość największych sieci stacji benzynowych na Ukrainie utrzymała dotychczasowe ceny paliw. Jednocześnie w ciągu doby wzrosły ceny autogazu na stacjach SOCAR, „Ukrnafta” i „BRSM-Nafta”. Średnia cena benzyny A-95 w siedmiu przedstawionych sieciach wynosi około 90,91 hrywien za litr, a oleju napędowego — 104,99 hrywien.

W okresie od 30 września do 30 października 2026 r. w Ukrainie najbardziej podrożał autogaz — o 11–14,40 hrywien za litr. Cena oleju napędowego wzrosła w ciągu miesiąca o 4,91–9 hrywien za litr, podczas gdy benzyna A-95 podrożała nie we wszystkich sieciach stacji benzynowych.

Średnia cena benzyny A-95 w największych sieciach stacji paliw na Ukrainie wynosiła około 90,91 UAH za litr, a oleju napędowego — 104,98 UAH. Na dzień 29 października 2026 r. sieci stacji benzynowych zaktualizowały ceny paliw.

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