乌克兰加油站的燃油价格呈现涨跌不一的态势。过去24小时内，部分加油站的汽车用天然气每升上涨了1格里夫纳，而A-95汽油则下跌了相同金额。 七家加油站连锁品牌的平均价格为：A-95汽油每升90.91格里夫纳，柴油每升105.34格里夫纳。

乌克兰最大的加油站连锁企业已更新燃油价格。与前一天相比，UPG连锁的A-95汽油每升降价1格里夫纳，至88.90格里夫纳/升。 与此同时，汽车用液化石油气价格上涨了1格里夫纳/升，达到59.90格里夫纳/升。其他种类燃油的价格保持不变。

在Okko加油站，汽车燃气价格上涨了1格里夫纳/升，达到61.90格里夫纳/升，而汽油和柴油的价格则保持不变。 在WOG加油站，汽车燃气价格上涨1格里夫纳/升，达到60.90格里夫纳/升。该连锁加油站其他种类燃油的价格也维持在原有水平。

在Socar加油站，A-100汽油价格下降了2格里夫纳/升，降至103格里夫纳/升。与此同时，A-95汽油、柴油和车用液化石油气的价格保持不变。

在KLO加油站网络中，A-95汽油价格每升下降1格里夫纳，降至86.90格里夫纳/升。 其他种类燃油的价格保持不变。具体而言，汽车燃气价格为62.50格里夫纳/升，柴油为106.40格里夫纳/升，而DP+为109.40格里夫纳/升。

在“BRSM-Nafta”加油站，A-95汽油每升降价4科皮克，至87.81格里夫纳/升。与此同时，汽车用液化石油气每升上涨12科皮克，至57.97格里夫纳/升。 柴油价格维持在原有水平——102.76格里夫纳/升。

目前，Socar加油站网络提供的A-95汽油价格最高，为95.90格里夫纳/升。 普通柴油的最高价格同样出现在Socar——108格里夫纳/升，而优质柴油的价格为111格里夫纳/升。 最贵的汽车用液化石油气由KLO销售——62.50格里夫纳/升，而该类燃料的最低价格仍由“乌克兰石油”保持——57.90格里夫纳/升。

2026年10月，乌克兰进口了15.6万吨汽车汽油。这一数字较去年同期下降了7%，但前十个月累计进口量同比增长12%，总计达142万吨。

截至2026年10月31日，乌克兰大多数大型加油站连锁店维持了之前的燃油价格。与此同时，SOCAR、乌克兰石油公司（Ukrnafta）和BRSM-Nafta加油站的汽车燃气价格在一天内有所上涨。 在七家受调查的加油站连锁中，A-95汽油的平均价格约为每升90.91格里夫纳，柴油为104.99格里夫纳。

在2026年9月30日至10月30日期间，乌克兰车用天然气涨幅最大，每升上涨了11至14.40格里夫纳。 柴油价格当月上涨了4.91至9格里夫纳/升，而A-95汽油并非在所有加油站连锁中都出现了涨价。

乌克兰最大加油站连锁网络中，A-95汽油的平均价格约为每升90.91格里夫纳，柴油价格为104.98格里夫纳。 截至2026年10月29日，各加油站连锁已更新燃油价格。

关注我们在