6 ноября цены на топливо в Украине изменились: автогаз подорожал, а бензин подешевел

На украинских АЗС зафиксировали разнонаправленные изменения стоимости топлива. За сутки автогаз на отдельных заправках подорожал на 1 грн за литр, тогда как бензин А-95 подешевел на ту же сумму. Средние цены в семи сетях составляют 90,91 грн за литр А-95 и 105,34 грн за литр дизельного топлива.

Крупнейшие сети АЗС Украины обновили цены на топливо. По сравнению с предыдущим днем в сети UPG бензин А-95 подешевел на 1 грн/л — до 88,90 грн/л. В то же время автогаз подорожал на 1 грн/л — до 59,90 грн/л. Стоимость других видов топлива осталась неизменной.

В сети «Окко» автогаз подорожал на 1 грн/л — до 61,90 грн/л, тогда как цены на бензин и дизельное топливо остались без изменений. В сети WOG автогаз подорожал на 1 грн/л – до 60,90 грн/л. Стоимость других видов топлива в этой сети также осталась на прежнем уровне.

В Socar бензин А-100 подешевел на 2 грн/л – до 103 грн/л. В то же время цены на бензин А-95, дизельное топливо и автогаз остались неизменными.

В сети KLO бензин А-95 подешевел на 1 грн/л – до 86,90 грн/л. Стоимость других видов топлива осталась без изменений. В частности, автогаз стоит 62,50 грн/л, дизельное топливо — 106,40 грн/л, а ДП+ — 109,40 грн/л.

В «БРСМ-Нафти» бензин А-95 подешевел на 4 коп./л – до 87,81 грн/л. В то же время автогаз подорожал на 12 коп./л – до 57,97 грн/л. Дизельное топливо осталось на прежнем уровне – 102,76 грн/л.

На данный момент самый дорогой бензин А-95 предлагает сеть Socar — 95,90 грн/л. Самая высокая цена на обычное дизельное топливо также зафиксирована в Socar – 108 грн/л, а на премиальный дизель – 111 грн/л. Самый дорогой автогаз продают в KLO – 62,50 грн/л, тогда как самая низкая цена на этот вид топлива сохраняется в «Укрнафте» – 57,90 грн/л.

В октябре 2026 года Украина импортировала 156 тысяч тонн автомобильного бензина. Это на 7% меньше, чем за аналогичный месяц прошлого года, однако на 12% больше по итогам десяти месяцев — в общей сложности 1,42 млн тонн.

По состоянию на 31 октября 2026 года большинство крупнейших сетей АЗС Украины сохранили прежние цены на топливо. В то же время автогаз за сутки подорожал на заправках SOCAR, «Укрнафта» и «БРСМ-Нафта». Средняя цена бензина А-95 в семи представленных сетях составляет около 90,91 грн за литр, дизельного топлива — 104,99 грн.

За период с 30 сентября по 30 октября 2026 года больше всего в Украине подорожал автогаз — на 11–14,40 грн/л. Дизельное топливо за месяц подорожало на 4,91–9 грн/л, тогда как бензин А-95 подорожал не во всех сетях АЗС.

Средняя цена бензина А-95 в крупнейших сетях АЗС Украины составляла около 90,91 грн за литр, а дизельного топлива — 104,98 грн. По состоянию на 29 октября 2026 года автозаправочные сети обновили стоимость топлива.

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