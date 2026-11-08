Курс валют на 8 листопада: скільки коштують долар, євро та злотий

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Національний банк України оприлюднив офіційний курс валют на неділю, 8 листопада 2026 року.

Порівняно з попереднім банківським днем, 7 листопада, вартість долара, євро, британського фунта, польського злотого та швейцарського франка залишилася незмінною.

Національний банк України встановив такі офіційні курси іноземних валют:

Долар США — 45,44 грн ;

Євро — 51,04 грн ;

Польський злотий — 11,64 грн.

Курс британського фунта стерлінгів і швейцарського франка також не змінився порівняно з показниками попереднього дня.

За останній тиждень швейцарський франк, євро, британський фунт стерлінгів і польський злотий подорожчали. Водночас американський долар продемонстрував протилежну динаміку — його вартість знизилася.

Нагадаємо, правління Національного банку України ухвалило рішення підвищити облікову ставку на 0,5 відсоткового пункту — до 16,5% річних.

Такий крок регулятор пояснив посиленням інфляційного тиску та погіршенням інфляційних очікувань.

У НБУ вважають, що підвищення ставки допоможе зберегти привабливість гривневих заощаджень, підтримати стійкість валютного ринку та посилити контроль над зростанням цін.

Національний банк України встановив на понеділок, 9 листопада, офіційний курс долара на рівні 45,32 грн. Порівняно з попереднім показником гривня зміцнилася на 12 копійок.

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