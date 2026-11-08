11月8日汇率：美元、欧元和兹罗提的汇率是多少

乌克兰国家银行公布了2026年11月8日（星期日）的官方汇率。

与前一银行工作日（11月7日）相比，美元、欧元、英镑、波兰兹罗提和瑞士法郎的汇率保持不变。

乌克兰国家银行公布了以下外汇官方汇率：

美元——45.44格里夫纳 ；

欧元——51.04格里夫纳 ；

波兰兹罗提——11.64格里夫纳。

英镑和瑞士法郎的汇率与前一日相比也保持不变。

过去一周，瑞士法郎、欧元、英镑和波兰兹罗提均有所升值。与此同时，美元则呈现出相反的走势——其汇率有所下跌。

需要指出的是，乌克兰国家银行理事会已决定将贴现率上调0.5个百分点，至年利率16.5%。

监管机构解释称，采取这一举措是由于通胀压力加剧以及通胀预期恶化。

乌克兰国家银行认为，加息将有助于保持格里夫纳储蓄的吸引力，维持外汇市场的稳定，并加强对物价上涨的控制。

乌克兰国家银行将11月9日（周一）的美元官方汇率定为45.32格里夫纳。与前一交易日相比，格里夫纳汇率升值了12科皮卡。

2026年11月6日汇率——美元、欧元和波兰兹罗提的汇率是多少。

有控贬值还是急剧崩盘：为何乌克兰央行放任格里夫纳贬值，汇率将何去何从。

只要合作伙伴继续提供资金，乌克兰国家银行就将有能力维持汇率：经济学家奥列格·彭津。

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