Курс валют на 8 ноября: сколько стоят доллар, евро и злотый

Национальный банк Украины обнародовал официальный курс валют на воскресенье, 8 ноября 2026 года.

По сравнению с предыдущим банковским днем, 7 ноября, курс доллара, евро, британского фунта, польского злотого и швейцарского франка остался неизменным.

Национальный банк Украины установил следующие официальные курсы иностранных валют:

Доллар США — 45,44 грн ;

Евро — 51,04 грн ;

Польский злотый — 11,64 грн.

Курс британского фунта стерлингов и швейцарского франка также не изменился по сравнению с показателями предыдущего дня.

За последнюю неделю швейцарский франк, евро, британский фунт стерлингов и польский злотый подорожали. В то же время американский доллар продемонстрировал противоположную динамику — его стоимость снизилась.

Напомним, правление Национального банка Украины приняло решение повысить учетную ставку на 0,5 процентного пункта — до 16,5% годовых.

Такой шаг регулятор объяснил усилением инфляционного давления и ухудшением инфляционных ожиданий.

В НБУ считают, что повышение ставки поможет сохранить привлекательность гривневых сбережений, поддержать стабильность валютного рынка и усилить контроль над ростом цен.

Национальный банк Украины установил на понедельник, 9 ноября, официальный курс доллара на уровне 45,32 грн. По сравнению с предыдущим показателем гривна укрепилась на 12 копеек.

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