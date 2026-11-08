Kursy walut na 8 listopada: ile kosztują dolar, euro i złoty
Narodowy Bank Ukrainy opublikował oficjalny kurs walut na niedzielę, 8 listopada 2026 roku.
W porównaniu z poprzednim dniem roboczym, 7 listopada, kurs dolara, euro, funta brytyjskiego, złotego polskiego i franka szwajcarskiego pozostał bez zmian.
Narodowy Bank Ukrainy ustalił następujące oficjalne kursy walut obcych:
- Dolar amerykański — 45,44 UAH;
- Euro — 51,04 UAH;
- Złoty polski — 11,64 UAH.
Kurs funta brytyjskiego i franka szwajcarskiego również nie uległ zmianie w porównaniu z poprzednim dniem.
W ciągu ostatniego tygodnia frank szwajcarski, euro, funt brytyjski i złoty polski umocniły się. Jednocześnie dolar amerykański wykazał odwrotną dynamikę — jego wartość spadła.
Przypomnijmy, że zarząd Narodowego Banku Ukrainy podjął decyzję o podwyższeniu stopy rezerw obowiązkowych o 0,5 punktu procentowego — do 16,5% w skali roku.
Organ regulacyjny uzasadnił ten krok nasileniem presji inflacyjnej oraz pogorszeniem się oczekiwań inflacyjnych.
W NBU uważa się, że podwyższenie stopy pomoże zachować atrakcyjność oszczędności w hrywnie, wesprze stabilność rynku walutowego oraz wzmocni kontrolę nad wzrostem cen.
Narodowy Bank Ukrainy ustalił na poniedziałek, 9 listopada, oficjalny kurs dolara na poziomie 45,32 UAH. W porównaniu z poprzednim wskaźnikiem hrywna umocniła się o 12 kopiejek.
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