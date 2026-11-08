В Україні відзначають День Десантно-штурмових військ ЗСУ

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Сьогодні, 8 листопада, в Україні відзначають День Десантно-штурмових військ Збройних сил України (ДШВ). Із професійним святом військовослужбовців привітав головнокомандувач ЗСУ Михайло Драпатий та командувач Десантно-штурмових військ генерал-майор Олег Апостол.

Головнокомандувач Збройних сил України Михайло Драпатий наголосив, що десантники тримають оборону на найскладніших ділянках фронту, а також першими, несподівано та швидко проривають ворожі рубежі.

«Завжди перші» для вас не просто гасло, а спосіб життя. Ви тримаєте оборону там, де найважче, і першими, несподівано та швидко прориваєте ворожі рубежі. Дякую кожному й кожній за відвагу та стійкість. Ваші марунові берети бережуть пам'ять про тих, хто назавжди в строю. І ми її збережемо», — наголосив Головнокомандувач.

Командувач Десантно-штурмових військ ЗСУ генерал-майор Олег Апостол також звернувся до військовослужбовців із нагоди професійного свята. Він зазначив, що для нього ця дата є символом сили характеру, професіоналізму та відданості Україні.

«8 листопада ми відзначаємо День Десантно-штурмових військ Збройних сил України. Для мене це не просто дата в календарі, а день людей, які щодня доводять свою силу характеру, професіоналізм і відданість Україні не словами, а конкретними справами», — зазначив Апостол.

За його словами, ДШВ завжди вирізнялися особливим характером, рішучістю, взаємною довірою та готовністю діяти за найскладніших обставин.

«ДШВ завжди вирізнялися особливим характером. Рішучість, взаємна довіра, готовність діяти в найскладніших умовах і відповідальність за побратима поруч — це те, що формує нашу спільну ідентичність. Наші традиції загартовані поколіннями десантників, а бойовий дух щодня зміцнюється на полі бою».

Апостол також підкреслив, що Десантно-штурмові війська постійно розвиваються, вдосконалюють тактику та впроваджують нові технології.

«Сьогодні Десантно-штурмові війська — це постійний розвиток, високі стандарти підготовки, сучасні технології та здатність швидко адаптуватися до вимог війни. Ми вдосконалюємо тактику, впроваджуємо нові рішення, розвиваємо безпілотні системи, роботизовані комплекси та засоби управління. Але за кожною технологією, кожним успішним рішенням і кожним виконаним завданням стоять люди. Саме їхня майстерність, витримка та професіоналізм є головною силою наших військ», — зауважив командувач.

Окремо генерал-майор висловив повагу всім військовим, які носять маруновий берет, незалежно від їхнього досвіду та часу служби в ДШВ.

«Я пишаюся кожним, хто сьогодні носить маруновий берет. Офіцерами, сержантами, солдатами, досвідченими воїнами та тими, хто нещодавно приєднався до нашої великої десантної родини. Кожен із вас має свою історію, свій шлях і свою відповідальність. Але всіх нас об'єднує спільна мета — захист України».

Особливу подяку Олег Апостол адресував бойовим командирам і сержантам, від яких залежать дисципліна, злагодженість підрозділів і результат бою.

«Особливі слова вдячності адресую нашим бойовим командирам і сержантам. Саме на вас тримається дисципліна, злагодженість і сила підрозділів. Ви ведете за собою, навчаєте, підтримуєте та ухвалюєте рішення, від яких залежать життя людей і результат бою».

Також командувач вшанував пам'ять десантників, які загинули, захищаючи свободу та незалежність України.

«Схиляю голову перед пам'яттю десантників, які віддали найдорожче — власне життя — за свободу та незалежність України. Їхня мужність назавжди залишиться частиною історії Десантно-штурмових військ. Наш обов'язок пам'ятати кожного з них, продовжувати їхню справу та бути гідними їхнього подвигу», — заявив Апостол.

Він подякував усім, хто нині перебуває в строю, виконує бойові завдання, навчає особовий склад і забезпечує роботу підрозділів. Окремі слова вдячності пролунали на адресу родин військовослужбовців за підтримку, терпіння та віру.

«Ми маємо сильні традиції, загартований бойовий досвід і чітке розуміння того, якими мають бути Десантно-штурмові війська майбутнього. І ми продовжимо розвиватися, ставати сильнішими та вдосконалюватися, щоб завжди бути готовими виконати найскладніше завдання», — підкреслив командувач ДШВ.

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