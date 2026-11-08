Dzisiaj, 8 listopada, w Ukrainie obchodzony jest Dzień Wojsk Desantowo-Szturmowych Sił Zbrojnych Ukrainy (DShV). Z okazji tego święta zawodowego żołnierzy pogratulowali im głównodowodzący Sił Zbrojnych Ukrainy Mykhailo Drapaty oraz dowódca Wojsk Desantowo-Szturmowych generał dywizji Oleg Apostol.

Naczelny dowódca Sił Zbrojnych Ukrainy Mykhailo Drapaty podkreślił, że spadochroniarze utrzymują obronę na najtrudniejszych odcinkach frontu, a także jako pierwsi, niespodziewanie i szybko przełamują linie wroga.

„Zawsze pierwsi” to dla was nie tylko hasło, ale sposób na życie. Bronicie pozycji tam, gdzie jest najtrudniej, i jako pierwsi, niespodziewanie i szybko przebijacie się przez linie wroga. Dziękuję każdemu i każdej z was za odwagę i wytrwałość. Wasze bordowe berety strzegą pamięci o tych, którzy na zawsze pozostają w szeregach. I my ją zachowamy” – podkreślił Naczelny Wódz.

Dowódca Sił Desantowo-Szturmowych Sił Zbrojnych Ukrainy, generał dywizji Oleg Apostol, również zwrócił się do żołnierzy z okazji święta zawodowego. Zaznaczył, że dla niego ta data jest symbolem siły charakteru, profesjonalizmu i oddania Ukrainie.

„8 listopada obchodzimy Dzień Sił Desantowo-Szturmowych Sił Zbrojnych Ukrainy. Dla mnie to nie tylko data w kalendarzu, ale dzień ludzi, którzy każdego dnia dowodzą swojej siły charakteru, profesjonalizmu i oddania Ukrainie nie słowami, ale konkretnymi czynami” – zaznaczył Apostol.

Jak powiedział, Siły Desantowo-Szturmowe zawsze wyróżniały się szczególnym charakterem, determinacją, wzajemnym zaufaniem oraz gotowością do działania w najtrudniejszych warunkach.

„Siły Spadochronowe zawsze wyróżniały się wyjątkowym charakterem. Determinacja, wzajemne zaufanie, gotowość do działania w najtrudniejszych warunkach oraz odpowiedzialność za towarzysza broni – to właśnie kształtuje naszą wspólną tożsamość. Nasze tradycje zostały ugruntowane przez pokolenia spadochroniarzy, a duch bojowy umacnia się każdego dnia na polu bitwy”.

Apostoł podkreślił również, że Wojska Desantowo-Szturmowe nieustannie się rozwijają, udoskonalają taktykę i wdrażają nowe technologie.

„Dzisiaj Wojska Desantowo-Szturmowe to ciągły rozwój, wysokie standardy przygotowania, nowoczesne technologie oraz zdolność do szybkiego dostosowywania się do wymagań wojny. Doskonalimy taktykę, wdrażamy nowe rozwiązania, rozwijamy systemy bezzałogowe, kompleksy zrobotyzowane i środki zarządzania. Jednak za każdą technologią, każdym udanym rozwiązaniem i każdym wykonanym zadaniem stoją ludzie. To właśnie ich umiejętności, opanowanie i profesjonalizm stanowią główną siłę naszych wojsk” – zauważył dowódca.

Osobno generał dywizji wyraził szacunek wszystkim żołnierzom noszącym bordowy beret, niezależnie od ich doświadczenia i stażu służby w Siłach Specjalnych.

„Jestem dumny z każdego, kto dziś nosi bordowy beret. Z oficerów, sierżantów, żołnierzy, doświadczonych wojowników oraz tych, którzy niedawno dołączyli do naszej wielkiej rodziny spadochronowej. Każdy z was ma swoją historię, swoją drogę i swoją odpowiedzialność. Ale wszystkich nas łączy wspólny cel – obrona Ukrainy”.

Oleg Apostol skierował szczególne podziękowania do dowódców bojowych i sierżantów, od których zależy dyscyplina, zgranie oddziałów i wynik walki.

„Szczególne słowa wdzięczności kieruję do naszych dowódców bojowych i sierżantów. To właśnie na was opiera się dyscyplina, zgranie i siła oddziałów. Prowadzicie za sobą, szkolicie, wspieracie i podejmujecie decyzje, od których zależy życie ludzi i wynik walki”.

Dowódca uczcił również pamięć spadochroniarzy, którzy polegli, broniąc wolności i niepodległości Ukrainy.

„Składam hołd pamięci spadochroniarzy, którzy oddali to, co najcenniejsze – własne życie – za wolność i niepodległość Ukrainy. Ich męstwo na zawsze pozostanie częścią historii Wojsk Desantowo-Szturmowych. Naszym obowiązkiem jest pamiętać o każdym z nich, kontynuować ich dzieło i być godnymi ich wyczynu” – oświadczył Apostol.

Podziękował wszystkim, którzy obecnie służą w szeregach, wykonują zadania bojowe, szkolą personel i zapewniają funkcjonowanie jednostek. Szczególne słowa wdzięczności skierował do rodzin żołnierzy za wsparcie, cierpliwość i wiarę.

„Mamy silne tradycje, hartowane doświadczeniem bojowym i jasne zrozumienie tego, jak powinny wyglądać Siły Desantowo-Szturmowe przyszłości. Będziemy się dalej rozwijać, stawać się silniejsi i doskonalić się, aby zawsze być gotowymi do wykonania najtrudniejszych zadań” – podkreślił dowódca WSD.

W niedzielę, 8 listopada 2026 roku, imieniny obchodzą mężczyźni o imionach Michał, Gawryło, Paweł i Rafał, a także kobiety o imieniu Marta. Tego dnia prawosławni chrześcijanie czczą Sobór Archianioła Michała i innych sił niebiańskich. Opowiadamy, co oznaczają imiona osób obchodzących imieniny i jak można im pogratulować z okazji Dnia Anioła.

8 listopada to dzień, w którym zgodnie z katolickimi kalendarzami kościelnymi wspomina się kilku świętych, a w różnych krajach Europy i świata obchodzą imieniny osoby o dziesiątkach różnych imion. Wśród nich znajdują się zarówno znane nam imiona, takie jak Michał, Gabriel i Aleksandra, jak i mniej popularne, takie jak Wendela, Nelle i Gottfried. Opowiemy, komu należy złożyć życzenia w tym dniu i co oznaczają te imiona.

Czytaj nas na