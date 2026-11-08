乌克兰庆祝乌克兰武装部队空降突击部队日

今天，11月8日，乌克兰庆祝乌克兰武装力量空降突击部队日（ДШВ）。 乌克兰武装部队总司令米哈伊洛·德拉帕蒂和空降突击部队司令奥列格·阿波斯托尔少将向官兵们致以职业节日的祝贺。

乌克兰武装部队总司令米哈伊洛·德拉帕蒂强调，空降兵不仅在最艰难的前线地段坚守防线，还总能率先、出其不意且迅速地突破敌军防线。

“永远第一”对你们来说不仅仅是一句口号，更是一种生活方式。你们在最艰难的地方坚守防线，并率先以出其不意、迅猛的方式突破敌军防线。 感谢每一位官兵的勇气与坚韧。你们那深红色的贝雷帽，承载着那些永远留在战场上的战友们的记忆。我们将永远铭记这份记忆，”总司令强调道。

乌克兰武装部队空降突击部队指挥官奥列格·阿波斯托尔少将也借此职业节日之际向官兵们致辞。他指出，对他而言，这一天象征着坚韧的品格、专业的素养以及对乌克兰的忠诚。

“11月8日，我们庆祝乌克兰武装力量空降突击部队日。 对我来说，这不仅仅是一个日历上的日期，而是属于那些每天用实际行动而非空谈，来证明自己坚韧的意志、专业素养和对乌克兰忠诚的人们的日子，”阿波斯托尔表示。

据他介绍，空降突击部队一直以独特的性格、果敢的决断力、相互信任以及在最严峻的情况下仍能果断行动的准备而著称。

“空降兵部队一直以独特的性格著称。果敢、相互信任、在最严峻条件下行动的准备以及对并肩作战战友的责任感——这些构成了我们的共同身份。 我们的传统由几代空降兵所铸就，而战斗精神则在战场上日复一日地得到锤炼。”

阿波斯托尔还强调，空降突击部队正在不断发展，完善战术并引入新技术。

“如今，空降突击部队意味着持续发展、高标准的训练、现代技术以及快速适应战争需求的能力。 我们不断完善战术，推行新方案，发展无人机系统、机器人综合体及指挥控制手段。 但每项技术、每个成功的解决方案以及每项完成的任务背后，都是人。正是他们的技艺、毅力和专业精神，构成了我军的主要力量，”指挥官指出。

此外，这位少将还特别向所有佩戴栗色贝雷帽的军人表达了敬意，无论他们在空降兵部队中的资历深浅或服役时间长短。

“我为今天每一位佩戴深红色贝雷帽的人感到自豪。无论是军官、士官、士兵，还是经验丰富的战士，以及那些刚刚加入我们这个伟大空降大家庭的新成员。 你们每个人都有自己的故事、自己的道路和自己的责任。但将我们所有人团结在一起的是一个共同的目标——保卫乌克兰。”

奥列格·阿波斯托尔特别向作战指挥官和军士们表示感谢，部队的纪律、协同作战能力以及战斗结果都取决于他们。

“我要向我们的作战指挥官和军士们表达特别的谢意。部队的纪律、协同和战斗力正是建立在你们的基础上。 你们带领部下、进行训练、提供支持并作出决策，这些都关系到人们的生命和战斗结果。”

此外，指挥官还缅怀了那些为捍卫乌克兰的自由与独立而牺牲的空降兵。

“我向那些为乌克兰的自由与独立献出最宝贵之物——自己生命——的空降兵们致以崇高的敬意。 他们的英勇气概将永远载入空降突击部队的史册。我们的责任是铭记每一位牺牲者，继承他们的遗志，并配得上他们的壮举，”阿波斯托尔表示。

他向所有目前仍在部队服役、执行作战任务、培训官兵并保障各部队正常运转的人员表示感谢。他还特别向军人家属表达了谢意，感谢他们的支持、耐心与信念。

“我们拥有深厚的传统、经受过实战考验的经验，以及对未来空降突击部队应有面貌的清晰认识。 我们将继续发展、变得更加强大并不断提升自己，以便随时准备执行最艰巨的任务，”空降突击部队指挥官强调道。

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