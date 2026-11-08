В Украине отмечают День десантно-штурмовых войск ВСУ

Сегодня, 8 ноября, в Украине отмечают День десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины (ДШВ). С профессиональным праздником военнослужащих поздравили главнокомандующий ВСУ Михаил Драпатый и командующий Десантно-штурмовыми войсками генерал-майор Олег Апостол.

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Михаил Драпатый подчеркнул, что десантники держат оборону на самых сложных участках фронта, а также первыми, неожиданно и быстро прорывают вражеские рубежи.

«Всегда первые» для вас — не просто лозунг, а образ жизни. Вы держите оборону там, где тяжелее всего, и первыми, неожиданно и быстро прорываете вражеские рубежи. Спасибо каждому и каждой за отвагу и стойкость. Ваши бордовые береты хранят память о тех, кто навсегда остался в строю. И мы сохраним эту память», — подчеркнул Главнокомандующий.

Командующий Десантно-штурмовыми войсками ВСУ генерал-майор Олег Апостол также обратился к военнослужащим по случаю профессионального праздника. Он отметил, что для него эта дата является символом силы характера, профессионализма и преданности Украине.

«8 ноября мы отмечаем День десантно-штурмовых войск Вооружённых сил Украины. Для меня это не просто дата в календаре, а день людей, которые ежедневно доказывают свою силу характера, профессионализм и преданность Украине не словами, а конкретными делами», — отметил Апостол.

По его словам, ДШВ всегда отличались особым характером, решимостью, взаимным доверием и готовностью действовать в самых сложных условиях.

«ДШВ всегда отличались особым характером. Решительность, взаимное доверие, готовность действовать в самых сложных условиях и ответственность за сослуживца рядом — это то, что формирует нашу общую идентичность. Наши традиции закалены поколениями десантников, а боевой дух ежедневно укрепляется на поле боя».

Апостол также подчеркнул, что Десантно-штурмовые войска постоянно развиваются, совершенствуют тактику и внедряют новые технологии.

«Сегодня Десантно-штурмовые войска — это постоянное развитие, высокие стандарты подготовки, современные технологии и способность быстро адаптироваться к требованиям войны. Мы совершенствуем тактику, внедряем новые решения, развиваем беспилотные системы, роботизированные комплексы и средства управления. Но за каждой технологией, каждым успешным решением и каждой выполненной задачей стоят люди. Именно их мастерство, выдержка и профессионализм являются главной силой наших войск», — отметил командующий.

Отдельно генерал-майор выразил уважение всем военным, носящим бордовый берет, независимо от их опыта и стажа службы в ДШВ.

«Я горжусь каждым, кто сегодня носит бордовый берет. Офицерами, сержантами, солдатами, опытными воинами и теми, кто недавно присоединился к нашей большой десантной семье. У каждого из вас своя история, свой путь и своя ответственность. Но всех нас объединяет общая цель — защита Украины».

Особую благодарность Олег Апостол выразил боевым командирам и сержантам, от которых зависят дисциплина, слаженность подразделений и исход боя.

«Особые слова благодарности я адресую нашим боевым командирам и сержантам. Именно на вас держится дисциплина, слаженность и сила подразделений. Вы ведете за собой, обучаете, поддерживаете и принимаете решения, от которых зависят жизни людей и исход боя».

Также командующий почтил память десантников, погибших, защищая свободу и независимость Украины.

«Склоняю голову перед памятью десантников, отдавших самое дорогое — свою жизнь — за свободу и независимость Украины. Их мужество навсегда останется частью истории Десантно-штурмовых войск. Наш долг — помнить каждого из них, продолжать их дело и быть достойными их подвига», — заявил Апостол.

Он поблагодарил всех, кто сейчас находится в строю, выполняет боевые задачи, обучает личный состав и обеспечивает работу подразделений. Отдельные слова благодарности прозвучали в адрес семей военнослужащих за поддержку, терпение и веру.

«У нас есть сильные традиции, закаленный боевой опыт и четкое понимание того, какими должны быть Десантно-штурмовые войска будущего. И мы будем продолжать развиваться, становиться сильнее и совершенствоваться, чтобы всегда быть готовыми выполнить самую сложную задачу», — подчеркнул командующий ДШВ.

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