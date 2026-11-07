W trakcie rozmów Europa postawiła Kremlowi ultimatum – Bloomberg

Kraje europejskie nie są gotowe rozpatrywać propozycji Moskwy dotyczących zmiany architektury bezpieczeństwa na kontynencie, dopóki Rosja kontynuuje agresję wobec Ukrainy i narusza porozumienia międzynarodowe. Takie stanowisko może pogłębić rozbieżności między europejskimi sojusznikami a administracją prezydenta USA Donalda Trumpa, donosi Bloomberg.

Europejscy urzędnicy podkreślają, że żądania Władimira Putina, wysunięte jeszcze przed rozpoczęciem pełnej inwazji, są nie do przyjęcia. Wówczas Kreml faktycznie domagał się ograniczenia obecności NATO w Europie Wschodniej. Kraje europejskie uważają, że nie ma sensu omawiać takich kwestii, dopóki Moskwa prowadzi wojnę przeciwko Ukrainie.

Jedną z głównych zasad obecnego systemu bezpieczeństwa jest powstrzymywanie rosyjskiej agresji. Dlatego też, zdaniem europejskich przedstawicieli, negocjacje w sprawie jego zmiany w sytuacji, gdy Rosja narusza już istniejące porozumienia, byłyby nielogiczne.

Jednocześnie podejście Stanów Zjednoczonych jest inne. Administracja Donalda Trumpa dąży do omawiania kwestii bezpieczeństwa europejskiego równolegle z innymi tematami rozmów pokojowych z Rosją. Budzi to niepokój w europejskich stolicach.

Rzeczniczka Białego Domu Anna Kelly oświadczyła, że Stany Zjednoczone uznają znaczenie ochrony europejskiej suwerenności, kluczową rolę NATO w obronie zbiorowej oraz prawo każdego państwa do samodzielnego podejmowania decyzji dotyczących własnego bezpieczeństwa.

Specjalny przedstawiciel Trumpa, Jared Kushner, po rozmowach z europejskimi i ukraińskimi urzędnikami poinformował, że Waszyngton pracuje nad praktycznymi porozumieniami, które mają uwzględniać interesy wszystkich stron w zakresie bezpieczeństwa. Wśród proponowanych kierunków działań znajdują się stałe konsultacje w zakresie bezpieczeństwa, niezawodne kanały łączności kryzysowej, przejrzystość działań wojskowych oraz środki mające na celu ograniczenie ryzyka eskalacji.

Polski minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski ostrzegł, że sojusznicy nie powinni dążyć do pokoju bardziej niż sam Putin. Skrytykował również podejście amerykańskich urzędników, którzy jego zdaniem skupiają się na kwestiach terytorialnych, podczas gdy prawdziwym celem Kremla jest odbudowa Imperium Rosyjskiego.

Krytyka rozbrzmiewa również w Kongresie USA. Senator z ramienia Partii Demokratycznej Michael Bennett przypomniał, że europejski system bezpieczeństwa już istnieje – jest nim NATO – a głównym zagrożeniem dla kontynentu nie jest brak dialogu, lecz prezydent Rosji.

Osobnym problemem pozostają gwarancje bezpieczeństwa dla Ukrainy po zakończeniu wojny. Sojusznicy rozważają możliwość udzielenia Kijowowi gwarancji podobnych do tych zawartych w art. 5 Traktatu Północnoatlantyckiego, w szczególności pomocy wojskowej i uzbrojenia w przypadku nowego ataku Rosji. Jednocześnie Moskwa sprzeciwia się obecności zachodnich wojsk na Ukrainie, podczas gdy Kijów i jego europejscy partnerzy uważają taką obecność za ważny czynnik powstrzymujący przyszłą agresję.

Według rozmówców agencji Bloomberg europejscy urzędnicy nalegają, aby najpierw nastąpiło zawieszenie ognia, a dopiero potem zawarto porozumienia dotyczące bezpieczeństwa powojennego. Do takich porozumień powinny przystąpić wszystkie państwa europejskie.

W przyszłym tygodniu w Abu Zabi mają zostać wznowione rozmowy z udziałem Ukrainy, Rosji i Stanów Zjednoczonych. Strony planują kontynuować dyskusję na temat mechanizmów wdrażania i kontroli ewentualnych porozumień pokojowych, a także środków mających na celu złagodzenie napięć. Przedstawiciele Europy prawdopodobnie również będą obecni w mieście, ale dołączą do rozmów tylko pod warunkiem osiągnięcia wystarczającego postępu.

Kwestia terytorialna została na razie faktycznie odłożona na bok, ponieważ wymaga ona decyzji na najwyższym szczeblu politycznym. Putin nadal domaga się przekazania Rosji całego Donbasu i, według ocen europejskich urzędników, nie wykazuje gotowości do poważnych negocjacji w sprawie zakończenia wojny w najbliższych miesiącach.

Źródło: Bloomberg

Wcześniej Sybiga przedstawił główne żądania Ukrainy przed rozmowami w Abu Zabi.

Szef Biura Prezydenta Ukrainy Kirilo Budanow będzie przewodniczył ukraińskiej delegacji podczas międzynarodowych rozmów, które odbędą się w dniach 10–11 listopada w Abu Zabi (Zjednoczone Emiraty Arabskie).

Podczas zbliżających się rozmów pokojowych w Abu Zabi Ukraina planuje poruszyć kwestię gwarancji bezpieczeństwa. Wśród innych priorytetów znajdują się: zaprzestanie ataków na infrastrukturę energetyczną, odblokowanie „korytarza zbożowego”, wymiana jeńców wojennych oraz zorganizowanie spotkania przywódców państw.

Czytaj nas na