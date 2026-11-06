Сибіга назвав головні вимоги України перед переговорами в Абу-Дабі

Україна серйозно готується до майбутньої тристоронньої зустрічі переговорних команд в Абу-Дабі й очікує такої ж позиції від Росії. Серед головних питань — гарантії безпеки, перемир’я в енергетиці, ситуація в Чорному морі, повернення українських дітей та обмін полоненими. Міністр закордонних справ Андрій Сибіга також наголосив, що Європа має брати участь у мирному процесі на всіх його етапах.

У заході також взяли участь висока представниця ЄС із закордонних справ та безпекової політики Кая Каллас і міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський. За словами Сибіги, Україна налаштована на серйозну роботу під час зустрічі в Абу-Дабі. Київ має кілька ключових питань, які хоче обговорити з російською стороною. Насамперед ідеться про гарантії безпеки для України, зниження напруженості в Чорному морі та енергетичне перемир’я. Також серед пріоритетів — повернення українських дітей і обмін військовополоненими.

«Україна серйозно ставиться до зустрічі в Абу-Дабі. Наші пріоритети — гарантії безпеки, деескалація в Чорному морі, енергетичне перемир’я, повернення дітей, обміни полонених. Такої ж серйозності чекаємо від Росії», — заявив міністр.

Окремо глава МЗС наголосив, що Європа має бути залучена до мирного процесу. На думку Сибіги, європейські країни повинні брати участь у роботі не лише під час майбутньої зустрічі, а й до та після неї. Адже рішення щодо України та безпеки Європи не можуть ухвалювати без участі самих українців і європейців. «Не може бути жодних рішень про Україну без України та про безпеку Європи без Європи. Тому Європа має бути частиною мирного процесу — і до зустрічі в Абу-Дабі, і після неї», — підкреслив Сибіга.

Він додав, що під час зустрічі у Варшаві сторони узгодили свої позиції та домовилися підтримувати тісний контакт у найближчі дні. Це, за словами міністра, важливо для спільної роботи перед переговорами та подальшої координації дій. Водночас Сибіга заявив, що дії Росії поки не свідчать про готовність до миру. За його словами, Москва відповідає на дипломатичні зусилля майже щогодинними ударами по енергетичній інфраструктурі, атаками на цивільних і посиленням тиску на фронті.

Міністр також заперечив твердження російського керівництва про ситуацію на полі бою. Він заявив, що реальні події на фронті відрізняються від того, як їх описує Москва. За наведеними Сибігою даними, у жовтні Росія втратила понад 54 тисячі військових убитими та важко пораненими. Водночас, стверджує міністр, Україна за цей період звільнила більше території, ніж російські війська змогли захопити.

Сибіга також назвав позиції українських сил на фронті найміцнішими за останні три роки. Він запевнив, що Україна продовжить далекобійні удари по військових та інших цілях на території Росії. «Наші позиції на фронті — найміцніші за три роки. Ми продовжимо далекобійну кампанію, щоб повернути війну на територію Росії. Що далі здатна бити Україна, то ближчий кінець війни», — наголосив глава МЗС. Про підготовку до переговорів Андрій Сибіга розповів під час спільної пресконференції у Варшаві.

Очільник Офісу Президента України Кирило Буданов очолить українську делегацію на міжнародних переговорах, які відбудуться 10–11 листопада в Абу-Дабі (Об'єднані Арабські Емірати).

Під час майбутніх мирних переговорів в Абу-Дабі Україна планує порушити питання гарантій безпеки. Серед інших пріоритетів — припинення ударів по енергетичній інфраструктурі, розблокування «зернового коридору», обмін військовополоненими та організація зустрічі лідерів держав.

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