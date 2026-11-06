Сибига назвал основные требования Украины перед переговорами в Абу-Даби

Украина серьезно готовится к предстоящей трехсторонней встрече переговорных команд в Абу-Даби и ожидает такой же позиции от России. Среди главных вопросов — гарантии безопасности, перемирие в энергетике, ситуация в Черном море, возвращение украинских детей и обмен пленными. Министр иностранных дел Андрей Сибига также подчеркнул, что Европа должна участвовать в мирном процессе на всех его этапах.

В мероприятии также приняли участие верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас и министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский. По словам Сибиги, Украина настроена на серьезную работу во время встречи в Абу-Даби. У Киева есть несколько ключевых вопросов, которые он хочет обсудить с российской стороной. Прежде всего речь идет о гарантиях безопасности для Украины, снижении напряженности в Черном море и энергетическом перемирии. Также среди приоритетов — возвращение украинских детей и обмен военнопленными.

«Украина серьезно относится к встрече в Абу-Даби. Наши приоритеты — гарантии безопасности, деэскалация в Черном море, энергетическое перемирие, возвращение детей, обмен пленными. Такой же серьезности ожидаем от России», — заявил министр.

Отдельно глава МИД подчеркнул, что Европа должна быть вовлечена в мирный процесс. По мнению Сибиги, европейские страны должны участвовать в работе не только во время предстоящей встречи, но и до и после нее. Ведь решения по Украине и безопасности Европы нельзя принимать без участия самих украинцев и европейцев. «Не может быть никаких решений об Украине без Украины и о безопасности Европы без Европы. Поэтому Европа должна быть частью мирного процесса — и до встречи в Абу-Даби, и после неё», — подчеркнул Сибига.

Он добавил, что во время встречи в Варшаве стороны согласовали свои позиции и договорились поддерживать тесный контакт в ближайшие дни. Это, по словам министра, важно для совместной работы перед переговорами и дальнейшей координации действий. В то же время Сибига заявил, что действия России пока не свидетельствуют о готовности к миру. По его словам, Москва отвечает на дипломатические усилия почти ежечасными ударами по энергетической инфраструктуре, атаками на гражданских и усилением давления на фронте.

Министр также опроверг утверждения российского руководства о ситуации на поле боя. Он заявил, что реальные события на фронте отличаются от того, как их описывает Москва. По приведенным Сибигой данным, в октябре Россия потеряла более 54 тысяч военных убитыми и тяжелоранеными. В то же время, утверждает министр, Украина за этот период освободила больше территории, чем российские войска смогли захватить.

Сибига также назвал позиции украинских сил на фронте самыми прочными за последние три года. Он заверил, что Украина продолжит удары на большие расстояния по военным и другим целям на территории России. «Наши позиции на фронте — самые прочные за три года. Мы продолжим кампанию дальних ударов, чтобы вернуть войну на территорию России. Чем дальше способна наносить удары Украина, тем ближе конец войны», — подчеркнул глава МИД. О подготовке к переговорам Андрей Сибига рассказал во время совместной пресс-конференции в Варшаве.

Глава Офиса Президента Украины Кирилл Буданов возглавит украинскую делегацию на международных переговорах, которые состоятся 10–11 ноября в Абу-Даби (Объединенные Арабские Эмираты).

В ходе предстоящих мирных переговоров в Абу-Даби Украина планирует поднять вопрос о гарантиях безопасности. Среди других приоритетов — прекращение ударов по энергетической инфраструктуре, разблокирование «зернового коридора», обмен военнопленными и организация встречи лидеров государств.

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