Зеленський назвав головні питання мирних переговорів в Абу-Дабі

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Під час майбутніх мирних переговорів в Абу-Дабі Україна планує порушити питання гарантій безпеки. Серед інших пріоритетів — припинення ударів по енергетичній інфраструктурі, розблокування «зернового коридору», обмін військовополоненими та організація зустрічі лідерів держав.

Гарантії безпеки для України

Зеленський зазначив, що передусім американська сторона вже дала сигнали, що "хоче говорити про гарантії безпеки для України". Також обговорюватиметься Prosperity Package - пакет відновлення України.

"Вони також обговорюють із нашою командою питання, які ми хочемо порушити на зустрічі 10-11 листопада в Абу-Дабі. Для нас це пріоритетні речі", - каже президент.

Він назвав 4 пріоритети мирних переговорів, які, на його думку, для всіх нормальних людей також мають бути головними.

Перший - це енергетика, тобто припинення вогню та блокування ударів по енергетичній і критичній інфраструктурі.

Другим пріоритетом Зеленський оголосив зерно, а отже розблокування Чорного моря, у якому зацікавлені Україна, Росія, інші країни Африки й Азії та партнери України.

"Третє. Йдеться про те, у якому форматі Україна може збільшити кількість обмінів. Бажано, щоб це був обмін усіх на всіх, але принаймні потрібно знайти спосіб зробити обміни та повернення людей додому інтенсивнішими", - зазначив президент.

Четвертим аспектом Зеленський назвав підготовку зустрічі на рівні лідерів у тристоронньому форматі, з обов’язковою присутністю Європи.

"Тут я погоджуюся з Фрідріхом (Мерцом - ред.): у нас однакове бачення. Не може бути стабільного і сталого миру, якщо Європа не буде залучена до переговорів у тому чи іншому форматі", - каже він.

Росія про гарантії безпеки

Прессекретар російського диктатора Володимира Путіна Дмитро Пєсков підтвердив, що тристоронні переговори Росії-США-Україна відбудуться в Абу-Дабі (ОАЕ) 10-11 листопада.

З його слів, російську делегацію очолить помічник Путіна, голова Російського військово-історичного товариства (РВІО) Володимир Мединський.

"Будуть питання безпеки обговорюватися. Питання, пов'язані із гарантіями безпеки. Вони можуть бути лише взаємними", - заявив Пєсков у спілкуванні з журналістами.

Він наголосив, що представники Європи не братимуть участі у переговорах, оскільки цього не передбачає тристоронній формат.

"Рано чи пізно все одно, звичайно ж, оскільки мова піде про систему безпеки в Європі, про майбутню систему безпеки, що обов'язково буде невід'ємною частиною врегулювання, то розмова з європейцями буде потрібна. Зрозуміти б з ким", - сказав Пєсков.

Про це повідомляється з посиланням на заяву президента України Володимира Зеленського під час зустрічі з федеральним канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом у Берліні, передає Офіс президента.

Зеленський назвав терміни тристоронньої зустрічі в Абу-Дабі.

Президент США Дональд Трамп анонсував зустріч із президентом України Володимиром Зеленським і главою РФ Володимиром Путіним. За його словами, вона може відбутися незабаром.

До цього Сибіга закликав до зустрічі Зеленського й Путіна для обговорення миру.

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що США та Росія не зможуть домовитися про завершення війни без участі України.

Президент Фінляндії Александер Стубб і прем’єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стере під час телефонної розмови з Володимиром Путіним передали йому повідомлення щодо майбутніх переговорів про завершення війни в Україні. Помічник російського президента Юрій Ушаков стверджує, що європейські лідери повідомили про готовність Володимира Зеленського до прямих переговорів із главою Кремля.

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