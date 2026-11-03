Зеленский назвал основные вопросы мирных переговоров в Абу-Даби

В ходе предстоящих мирных переговоров в Абу-Даби Украина планирует поднять вопрос о гарантиях безопасности. Среди других приоритетов — прекращение ударов по энергетической инфраструктуре, разблокирование «зернового коридора», обмен военнопленными и организация встречи лидеров государств.

Гарантии безопасности для Украины

Зеленский отметил, что, прежде всего, американская сторона уже дала понять, что «хочет обсудить гарантии безопасности для Украины». Также будет обсуждаться Prosperity Package — пакет мер по восстановлению Украины.

«Они также обсуждают с нашей командой вопросы, которые мы хотим поднять на встрече 10–11 ноября в Абу-Даби. Для нас это приоритетные вопросы», — говорит президент.

Он назвал 4 приоритета мирных переговоров, которые, по его мнению, для всех нормальных людей также должны быть главными.

Первый — это энергетика, то есть прекращение огня и предотвращение ударов по энергетической и критической инфраструктуре.

Вторым приоритетом Зеленский назвал зерно, а значит — разблокирование Черного моря, в чем заинтересованы Украина, Россия, другие страны Африки и Азии, а также партнеры Украины.

«Третье. Речь идет о том, в каком формате Украина может увеличить количество обменов. Желательно, чтобы это был обмен всех на всех, но, по крайней мере, нужно найти способ сделать обмены и возвращение людей домой более интенсивными», — отметил президент.

Четвертым аспектом Зеленский назвал подготовку встречи на уровне лидеров в трехстороннем формате с обязательным участием Европы.

«Здесь я согласен с Фридрихом (Мерцем — ред.): у нас одинаковое видение. Не может быть стабильного и прочного мира, если Европа не будет вовлечена в переговоры в том или ином формате», — говорит он.

Россия о гарантиях безопасности

Пресс-секретарь российского диктатора Владимира Путина Дмитрий Песков подтвердил, что трехсторонние переговоры Россия-США-Украина состоятся в Абу-Даби (ОАЭ) 10-11 ноября.

По его словам, российскую делегацию возглавит помощник Путина, председатель Российского военно-исторического общества (РВИО) Владимир Мединский.

«Будут обсуждаться вопросы безопасности. Вопросы, связанные с гарантиями безопасности. Они могут быть только взаимными», — заявил Песков в беседе с журналистами.

Он подчеркнул, что представители Европы не будут участвовать в переговорах, поскольку этого не предусматривает трехсторонний формат.

«Рано или поздно все равно, конечно же, поскольку речь пойдет о системе безопасности в Европе, о будущей системе безопасности, которая обязательно станет неотъемлемой частью урегулирования, то беседа с европейцами будет необходима. Вот только с кем», — сказал Песков.

Об этом сообщается со ссылкой на заявление президента Украины Владимира Зеленского во время встречи с федеральным канцлером Германии Фридрихом Мерцем в Берлине, передает Офис президента.

Зеленский назвал сроки трехсторонней встречи в Абу-Даби.

Президент США Дональд Трамп анонсировал встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским и главой РФ Владимиром Путиным. По его словам, она может состояться в ближайшее время.

До этого Сибига призвал к встрече Зеленского и Путина для обсуждения вопросов мира.

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что США и Россия не смогут договориться о завершении войны без участия Украины.

Президент Финляндии Александр Стубб и премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере во время телефонного разговора с Владимиром Путиным передали ему сообщение о предстоящих переговорах о прекращении войны в Украине. Помощник президента России Юрий Ушаков утверждает, что европейские лидеры сообщили о готовности Владимира Зеленского к прямым переговорам с главой Кремля.

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