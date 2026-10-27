Ушаков заявив про можливі прямі переговори Зеленського з Путіним

Президент Фінляндії Александер Стубб і прем’єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стере під час телефонної розмови з Володимиром Путіним передали йому повідомлення щодо майбутніх переговорів про завершення війни в Україні. Помічник російського президента Юрій Ушаков стверджує, що європейські лідери повідомили про готовність Володимира Зеленського до прямих переговорів із главою Кремля. За словами Ушакова, така зустріч могла б відбутися в Москві, однак офіційного підтвердження з боку України щодо цих заяв наразі немає.

Про можливі прямі переговори президентів України та Росії заявив помічник Володимира Путіна Юрій Ушаков. За його словами, під час телефонної розмови 27 жовтня президент Фінляндії Александер Стубб і прем’єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стере нібито передали російському лідеру повідомлення про бажання Володимира Зеленського провести з ним прямі переговори.

Водночас у публічних повідомленнях фінської та норвезької сторін ідеться про обговорення війни Росії проти України та майбутніх дипломатичних контактів. Там не підтверджували окремо твердження Ушакова про те, що Зеленський нібито висловив готовність зустрітися з Путіним.

Ушаков заявив, що прямий контакт між президентами України та Росії має сенс. За його словами, саме на рівні глав держав можна було б обговорити ключові питання завершення війни. «Звичайно, в принципі, контакт на рівні керівників України та Росії має найбільший сенс», — сказав помічник Путіна. Він також заявив, що Зеленський може приїхати до Москви для такої зустрічі. За словами Ушакова, російська сторона нібито готова забезпечити українському президенту необхідні умови, зокрема безпеку. Однак це наразі лише заява представника Кремля, а не погоджена домовленість про зустріч.

Що відомо про розмову Стубба і Стере з Путіним

27 жовтня Александер Стубб і Йонас Гар Стере провели телефонну розмову з Володимиром Путіним. Ініціаторами дзвінка стали фінський президент і норвезький прем’єр. Розмова відбулася в Гельсінкі та стала продовженням зустрічі, яка пройшла в Осло 20 жовтня. За офіційними повідомленнями Фінляндії та Норвегії, політики обговорювали російську війну проти України, дипломатичні зусилля для її завершення та майбутні переговори. Перед розмовою вони консультувалися з Україною. Метою дзвінка було безпосередньо передати Путіну повідомлення щодо подальших переговорів.

Стубб і Стере також наголосили, що їхні країни продовжуватимуть підтримувати Україну. Вони заявили про необхідність припинити війну та відновити переговорний процес. Водночас обидва лідери окремо підкреслили, що виступали від імені своїх держав, а не всієї Європи. Фінський президент після розмови назвав її прямою та змістовною. Він наголосив, що результат війни безпосередньо вплине на безпеку Фінляндії та всієї Європи. Прем’єр Норвегії, зі свого боку, звернув увагу на людські втрати й руйнування, які матимуть наслідки для наступних поколінь.

Чи справді Зеленський готовий зустрітися з Путіним

Заяву Ушакова про нібито готовність Зеленського до прямих переговорів варто відокремлювати від офіційно підтверджених фактів. Повідомлення фінської та норвезької сторін підтверджують, що вони говорили з Путіним про майбутні переговори та передавали йому відповідні повідомлення. Однак у цих заявах немає прямого підтвердження того, що Зеленський погодився на зустріч із російським президентом у Москві.

Так само наразі немає підтвердженої домовленості про місце, дату чи умови можливої зустрічі двох лідерів. Пропозиція приїхати до Москви пролунала саме від Ушакова. Українська сторона має окремо визначити свою позицію щодо такого формату, якщо питання про зустріч справді розглядатимуть.

Контакти між європейськими лідерами та Путіним відбуваються на тлі дипломатичних зусиль, спрямованих на відновлення переговорів між Україною, Росією та США. Одним із питань залишається те, на якому рівні й у якому форматі сторони зможуть обговорювати можливе завершення війни.

Що відомо про наступний раунд переговорів

Телефонна розмова Стубба й Стере з Путіним була пов’язана з підготовкою до майбутніх переговорів в Абу-Дабі. За повідомленнями медіа, на початку листопада там очікують зустріч представників України, Росії та США. Її метою має стати продовження дипломатичних контактів щодо завершення війни. Раніше в Кремлі заявляли про готовність у принципі відновити тристоронні переговори з Україною та Сполученими Штатами. Серед питань, які можуть обговорюватися, — умови припинення війни та майбутні домовленості у сфері безпеки. Однак готовність продовжити переговори ще не означає, що сторони погодили конкретні умови мирної угоди.

Можлива зустріч Зеленського та Путіна на найвищому рівні також залежатиме від того, чи вдасться узгодити її формат і порядок денний. Поки що заяви про прямі переговори залишаються частиною дипломатичних сигналів, а не підтвердженим планом зустрічі. Отже, Стубб і Стере справді провели розмову з Путіним, обговорили завершення війни та майбутні переговори. Проте твердження про те, що Зеленський уже висловив готовність приїхати на прямі переговори до Москви, наразі походить від представника Кремля й потребує підтвердження української сторони. Про це повідомили російські державні медіа, зокрема «Вести».

Нагадаємо, що Путін не має наміру відмовлятися від захоплення Донбасу — Reuters.



Дональд Туск оцінив результати розмови лідерів Норвегії та Фінляндії з путіним.

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що США та Росія не зможуть домовитися про завершення війни без участі України. Він наголосив, що за столом переговорів також мають бути європейські країни, адже від майбутньої угоди залежатиме безпека всього континенту. Про це Мерц сказав 27 жовтня під час виступу в Сінгапурі.

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