Росія не має наміру відмовлятися від планів захопити весь Донбас. Про це 27 жовтня диктатор Володимир Путін заявив під час телефонної розмови з президентом Фінляндії та прем’єр-міністром Норвегії. Водночас агентство Reuters посилається на джерело, наближене до Кремля, а не на безпосередні свідчення учасників розмови.

Позиція Москви свідчить про те, що Росія не готова відмовлятися від своїх територіальних вимог. Це ставить під сумнів перспективи припинення бойових дій, зокрема зусилля адміністрації США щодо замороження війни.

Україна, зі свого боку, продовжує утримувати стратегічно важливий оборонний пояс на Донеччині. Слов’янсько-Краматорська агломерація є потужним укріпленим районом, оборону якого формували протягом багатьох років. Тому відмова від цих позицій означала б втрату важливого оборонного рубежу.

Захист цієї ділянки фронту та прилеглих напрямків забезпечують угруповання військ «Центр» і «Азов», до складу яких входять корпуси, бригади та інші військові підрозділи. Ними командують бригадні генерали Андрій Білецький і Денис «Редіс» Прокопенко.

Відмова від стратегічних укріплень без критичних причин є малоймовірним сценарієм для сторони, яка продовжує оборону. Навіть можливий наказ залишити цей район міг би стати складним викликом з огляду на його військове значення.

Подібну стратегію свого часу розглядала Швейцарія під час Другої світової війни. Концепція Національного редуту передбачала продовження опору з використанням укріплень в Альпах навіть у разі захоплення Вермахтом частини країни.

Позиція Путіна може свідчити про відсутність спільних умов для припинення війни. Без узгоджених домовленостей між сторонами спроби заморозити конфлікт ризикують не дати результату, а бойові дії можуть тривати й надалі.

Водночас продовження російських наступальних операцій супроводжується значними втратами особового складу. Це порушує питання про цілі, заради яких російське керівництво продовжує війну ціною життів великої кількості власних військових.