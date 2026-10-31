Росія намагається дискредитувати ЗСУ під час режиму тиші на Херсонщині

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Російські окупаційні війська намагаються дискредитувати Сили оборони України під час гуманітарної місії в тимчасово окупованих Олешках Херсонської області.

Українські підрозділи угруповання військ «Південь» дотримуються домовленостей щодо припинення вогню. Водночас російські військові використовують паузу у бойових діях у власних інтересах.

За словами речника угруповання військ «Південь» Максима Кравчука, окупанти проводили ротацію підрозділів, укріплювали позиції, встановлювали антидроновий захист на дорогах, посилювали логістику та підвозили боєприпаси.

Також українські військові неодноразово фіксували польоти російських розвідувальних безпілотників і скидання з дронів. У Силах оборони вважають, що такі дії спрямовані на провокування ситуацій та звинувачення України в порушенні режиму тиші.

Угруповання військ «Південь» наголошує, що припинення вогню має виключно гуманітарний характер і необхідне для надання допомоги цивільному населенню та евакуації людей на підконтрольну Україні територію.

Українські підрозділи продовжують контролювати ситуацію та стежити за діями російських військ, щоб не допустити можливих провокацій.

Джерело: Українська правда

В Олешках на Херсонщині відбулася гуманітарна операція з порятунку та евакуації місцевих жителів. Для її проведення на Херсонському напрямку встановили режим тиші, а дороги до міста розмінували. Також туди доставили гуманітарні вантажі.

Четвертий і останній літак із громадянами України, евакуйованими з Олешок Херсонської області, приземлився у білоруському Гомелі. Уже за кілька годин евакуйовані разом з українською делегацією мають прибути на територію України.

Український омбудсман Дмитро Лубінець повідомив 30 жовтня, що всі жителі Олешок, які хотіли виїхати на підконтрольну Україні територію, змогли скористатися евакуацією, а для тих, хто залишився, доставили гуманітарну допомогу.

Окремо омбудсман повідомив, що режим тиші триває вже понад 87 годин. Українська делегація повертається додому.

Нагадаємо, 17 автобусів із жителями Олешок прямують до України, до Росії у декілька разів менше.

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