Россия пытается дискредитировать ВСУ во время режима тишины в Херсонской области

Российские оккупационные войска пытаются дискредитировать Силы обороны Украины в ходе гуманитарной миссии во временно оккупированных Олешках Херсонской области.

Украинские подразделения группировки войск «Юг» соблюдают договоренности о прекращении огня. В то же время российские военные используют паузу в боевых действиях в своих интересах.

По словам спикера группировки войск «Юг» Максима Кравчука, оккупанты проводили ротацию подразделений, укрепляли позиции, устанавливали антидроновую защиту на дорогах, усиливали логистику и подвозили боеприпасы.

Также украинские военные неоднократно фиксировали полёты российских разведывательных беспилотников и сброс грузов с дронов. В Силах обороны считают, что такие действия направлены на провоцирование ситуаций и обвинение Украины в нарушении режима тишины.

Группировка войск «Юг» подчеркивает, что прекращение огня носит исключительно гуманитарный характер и необходимо для оказания помощи гражданскому населению и эвакуации людей на подконтрольную Украине территорию.

Украинские подразделения продолжают контролировать ситуацию и следить за действиями российских войск, чтобы не допустить возможных провокаций.

Источник: «Украинская правда»

В Олешках в Херсонской области прошла гуманитарная операция по спасению и эвакуации местных жителей. Для ее проведения на Херсонском направлении был введен режим тишины, а дороги к городу разминированы. Также туда доставили гуманитарные грузы.

Четвертый и последний самолет с гражданами Украины, эвакуированными из Олешек Херсонской области, приземлился в белорусском Гомеле. Уже через несколько часов эвакуированные вместе с украинской делегацией должны прибыть на территорию Украины.

Украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец сообщил 30 октября, что все жители Олешек, которые хотели выехать на подконтрольную Украине территорию, смогли воспользоваться эвакуацией, а тем, кто остался, доставили гуманитарную помощь.

Отдельно омбудсмен сообщил, что режим тишины длится уже более 87 часов. Украинская делегация возвращается домой.

Напомним, 17 автобусов с жителями Олешек направляются в Украину, в Россию — в несколько раз меньше.

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