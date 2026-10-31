Балистическую ракету FP-9 в ближайшее время планируют применить в бою

Балистическая ракета FP-9 проходит заключительные испытания.

Ожидается, что в ближайшее время она будет применена в боевых условиях.

Об этом заявил главный конструктор компании Fire Point Штилерман.

Источник: ТСН

Балистическая ракета FP-7 прошла боевое применение, однако её использование экономически нецелесообразно из-за высокой стоимости.

Силы обороны Украины нанесли удар по Новокуйбышевскому нефтеперерабатывающему заводу в Самарской области РФ с помощью дальнобойных дронов-камикадзе FP-1. Об этом 30 октября сообщила компания Fire Point, которая разрабатывает и производит эти беспилотники.

В ночь на 11 сентября украинские ракеты FP-5 «Фламинго» поразили предприятие «Волгоградпромпроект» в российском Волгограде. После удара на территории объекта возник пожар.

Украинский производитель оружия Fire Point заявил, что его системы могут выполнять боевые задачи без спутниковой связи Starlink. Компания разработала технологические решения, которые позволяют оружию ориентироваться без внешнего сигнала и продолжать полет к цели. В то же время полный доступ к Starlink над территорией России мог бы значительно расширить возможности украинских ударов.

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