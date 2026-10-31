Великобритания через Лаврова сообщила Путину, что Россия не выиграет войну

Министр иностранных дел Великобритании Эд Милибэнд во время встречи глав МИД стран «Группы двадцати» в американском Атланте обратился непосредственно к главе российского МИДа Сергею Лаврову, заявив, что Россия является агрессором в войне против Украины и не сможет победить.

Британский дипломат напомнил о российских атаках на гражданское население Украины, в частности об ударе по железной дороге в Днепре, в результате которого, по его словам, погибли 15 человек.

Миллибенд подчеркнул, что полномасштабная война продолжается благодаря мужеству украинского народа и поддержке международных партнеров, которые помогают Украине противостоять российской агрессии.

Также он заявил, что в начале вторжения Владимир Путин рассчитывал быстро победить, однако эти планы не оправдались.

«Если бы у вас хватило мужества сказать правду и поступить правильно, вы бы сказали Путину, что он не побеждает в этой войне и не победит», — обратился глава британского МИД к Лаврову.

Источник: Sky News

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