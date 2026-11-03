В Киевской области российский дрон попал в частный дом, погиб ребёнок

В Киевской области в результате удара российского беспилотника погиб 14-летний ребенок. Трагедия произошла 3 ноября в селе Хотив Обуховского района, о чем сообщил глава областной государственной администрации Тимур Ткаченко.

Вражеский дрон попал непосредственно в частный дом, который в результате удара сгорел дотла. По предварительной информации, также получил ранения один из родителей погибшего ребенка.

На месте происшествия подразделения ГСЧС работают над ликвидацией пожара и устранением последствий вражеской атаки.

Источник: председатель Киевской областной государственной администрации Тимур Ткаченко.

В ночь на 3 ноября российские войска нанесли авиационный удар по Немишлянскому району Харькова. В результате атаки пострадали 73 человека, среди которых пациенты больницы, медицинские работники и жители близлежащих домов.

В Днепре число раненых в результате российской атаки утром 3 ноября возросло до 15. Трое мужчин находятся в тяжелом состоянии.

В ночь на 3 ноября российские войска нанесли удар по Харькову баллистическими ракетами и управляемыми авиабомбами. Одно из попаданий зафиксировали на территории медицинского учреждения в Немишлянском районе города. По состоянию на 06:15 число пострадавших возросло до 62 человек.

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