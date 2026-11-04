Россия обстреляла Ровенскую область, ранена женщина

В Ровенской области в результате российской атаки был частично разрушен жилой дом, возник пожар, а одна женщина получила ранение. Пострадавшую госпитализировали.

По словам главы ОГА, в течение ночи силы противовоздушной обороны отражали российскую атаку в Ровенской области. В то же время избежать поражения гражданской инфраструктуры не удалось.

«В течение ночи силы ПВО отражали вражеский удар в Ровенской области. К сожалению, избежать повреждения гражданской инфраструктуры не удалось», — отметил Александр Коваль.

В результате атаки частично разрушен жилой дом, в котором вспыхнул пожар. Спасатели уже ликвидировали возгорание.

Также известно о пострадавшей женщине. Она получила ранения ноги и руки, после чего её доставили в больницу.

Об этом сообщает начальник Ровенской областной военной администрации Александр Коваль в Facebook.

Российские войска атаковали торговый центр в Одессе, в результате чего возник пожар. Спасатели оперативно ликвидировали возгорание и не допустили распространения огня.

В ночь на 4 ноября Россия запустила по Украине 310 ударных беспилотников, в том числе 81 реактивный. По состоянию на 08:00 силы противовоздушной обороны сбили или подавили 272 вражеских БПЛА, еще более 20 оставались в воздухе.

В Воздушных силах отметили, что боевые действия продолжались и после обнародования предварительных результатов.

Читай нас в