Українська ППО за ніч знешкодила 272 російські безпілотники

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У ніч проти 4 листопада Росія запустила по Україні 310 ударних безпілотників, зокрема 81 реактивний. Станом на 08:00 сили протиповітряної оборони збили або подавили 272 ворожі БпЛА, ще понад 20 залишалися в повітрі.

Про це повідомило Командування Повітряних сил ЗСУ.

За даними військових, атака тривала з 18:00 3 листопада. Російські війська застосували дрони Shahed, «Гербера» та безпілотники-імітатори типу «Пародія». Запуски здійснювали з території РФ, а також із тимчасово окупованих районів Донецької області та Криму.

Відбиттям повітряного нападу займалися авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби та безпілотних систем, а також мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Водночас зафіксовано влучання ворожих засобів повітряного нападу на 19 локаціях. Ще на 15 місцях упали уламки збитих безпілотників.

У Повітряних силах зазначили, що бойова робота тривала й після оприлюднення попередніх результатів.

Також Генштаб оновив дані про втрати армії РФ станом на 4 листопада.

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