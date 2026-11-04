Відео: Десантники 77-ї бригади відпрацювали стрибки з парашутом під час навчань

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Військовослужбовці 77-ї окремої аеромобільної Наддніпрянської бригади провели тренування з парашутного десантування. Бійці закріпили навички наземної підготовки безпосередньо під час стрибків.

Відповідне відео опублікували на сторінці 77-ї окремої аеромобільної Наддніпрянської бригади 7-го корпусу ДШВ.

«Такий приплив адреналіну я давно не відчував. Це просто кайф. Я став справжнім десантником», — каже один з військових.

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Зазначено, що кожен стрибок з парашутом — це практична перевірка готовності бійця діяти в екстремальних умовах. Вихід з борту вимагає бездоганного виконання кожного елемента алгоритму — від правильного відокремлення до безпечного приземлення.

«У повітрі кожна дія має бути вивіреною та доведеною до автоматизму. Тут десантник вчиться повністю опановувати емоції та діяти методично за лічені секунди. Набута під час стрибків здатність до концентрації формує внутрішній стрижень, який забезпечує впевненість і результативність підрозділу на полі бою», — розповіли в 77-й бригаді.

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