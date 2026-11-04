Film: Spadochroniarze z 77. brygady przećwiczyli skoki spadochronowe podczas ćwiczeń

Żołnierze 77. Oddzielnej Brygady Powietrznodesantowej Naddnieprskiej przeprowadzili ćwiczenia z desantu spadochronowego. Żołnierze utrwalili umiejętności zdobyte podczas szkolenia naziemnego bezpośrednio podczas skoków.

Odpowiednie nagranie opublikowano na stronie 77. Samodzielnej Brygady Powietrznodesantowej Naddniestrzańskiej 7. Korpusu Sił Powietrznodesantowych.

„Dawno nie czułem takiego przypływu adrenaliny. To po prostu niesamowite uczucie. Stałem się prawdziwym spadochroniarzem” – mówi jeden z żołnierzy.

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Zaznaczono, że każdy skok ze spadochronem stanowi praktyczny sprawdzian gotowości żołnierza do działania w ekstremalnych warunkach. Wyskok z pokładu wymaga bezbłędnego wykonania każdego elementu procedury — od prawidłowego odłączenia się od samolotu po bezpieczne lądowanie.

„W powietrzu każde działanie musi być precyzyjne i doprowadzone do automatyzmu. Tutaj spadochroniarz uczy się całkowicie panować nad emocjami i działać metodycznie w ciągu zaledwie kilku sekund. Zdobyta podczas skoków umiejętność koncentracji kształtuje wewnętrzną siłę, która zapewnia pewność siebie i skuteczność oddziału na polu walki” — poinformowano w 77. brygadzie.

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