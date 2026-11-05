W areszcie śledczym na okupowanym Krymie zmarła wykładowczyni z Charkowa

W areszcie śledczym w tymczasowo okupowanym Symferopolu zmarła wykładowczyni z Charkowa, Aleksandra Kazarowicka. Była współzałożycielką i dyrektorką ds. nauczania charkowskiej szkoły językowej „Profesjonal”. Przyczyny i okoliczności jej śmierci nie są na razie znane.

Cytat z wypowiedzi współpracowników Kazarowickiej: „Z wielkim bólem informujemy: odeszła Aleksandra Kazarowicka (Kolesnikowa), dyrektor ds. nauczania (Director of Studies) i współzałożycielka szkoły „Profesjonal”. Zabiła ją Rosja. Sasha była niezwykle promienną i utalentowaną osobą. Jako prawdziwa nauczycielka i mentorka nigdy nie zaprzestała własnego rozwoju i szczerze cieszyła się z sukcesów każdego ucznia”.

Zgodnie z oświadczeniem rosyjskich władz okupacyjnych przyczyną śmierci kobiety miało być rzekomo „samobójstwo”. Śmierć stwierdzono 25 października, a następnie pochowano ją w Sewastopolu 4 listopada.

„Sasha pochodziła z rodziny wojskowej i w dzieciństwie wraz z rodzicami zwiedziła cały Związek Radziecki. Kiedy ojciec przeszedł na emeryturę, wybrał mieszkanie w Sewastopolu. Sama Sasza prawie całe dorosłe życie spędziła w Charkowie, gdzie mieszkała jej babcia” – wspominają koledzy.

Po ponownej, zakrojonej na szeroką skalę inwazji rodzina postanowiła na stałe przenieść starszych rodziców do Turcji, aby córka wraz z mężem mogli się nimi opiekować. Latem 2026 roku Kazarowicka udała się na okupowany Krym na maksymalnie miesiąc, aby pomóc bliskim w sprzedaży mieszkania i sfinalizowaniu przeprowadzki.

W Sewastopolu kobieta została zatrzymana przez rosyjskie siły bezpieczeństwa.

„Znaleziono jej korespondencję z wolontariuszem jeszcze z początku pełnej inwazji. Potem trzy miesiące w izolatce. Oczekiwanie na proces. A potem »samobójstwo«” – piszą koledzy Kazarowickiej.

Aleksandra miała 44 lata. Pozostawiła męża Aleksieja i córkę Alisę.

Określonego artykułu, na podstawie którego postawiono kobiecie zarzuty, okupanci nie ujawniają.

Informację tę podaje szkoła językowa „Profesjonal” na Facebooku, a także rosyjskie propagandowe media.

Szef aresztu śledczego, w którym zginęła ukraińska dziennikarka Roszczyna, jest podejrzany o stosowanie tortur.

Od początku wojny na pełną skalę w Rosji w wyniku represji politycznych zginęło co najmniej 69 osób.

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