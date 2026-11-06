Zelenski oświadczył, że Ukraina przygotowała nowe środki odpowiedzi na rosyjskie ataki

Prezydent Wołodymyr Zełenski oświadczył, że Rosja nadal atakuje ukraiński sektor energetyczny, infrastrukturę ciepłowniczą i wodną, a także logistykę cywilną.

W odpowiedzi Ukraina określiła już dalsze działania.

Według Zełenskiego Rosja odmówiła deeskalacji i nadal stosuje rakiety oraz drony bojowe przeciwko infrastruktury krytycznej Ukrainy.

Prezydent podkreślił, że Ukraina kontynuuje operację przeciwko rosyjskiemu przemysłowi rafineryjnemu. Wspomniał również o atakach dalekiego zasięgu, użyciu środków rażenia średniego zasięgu oraz presji wywieranej przez partnerów międzynarodowych na Moskwę.

Źródło: Wołodymyr Zełenski (Telegram)

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Przypomnijmy, że w nocy z 2 na 3 listopada drony przeprowadziły atak na rafinerię „Slavnafta-YANOS” w rosyjskim Jarosławiu. Po ataku na terenie strefy przemysłowej wybuchł pożar.

Wcześniej drony zaatakowały rosyjską rafinerię Lukoil w obwodzie niżnegorodzkim.

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