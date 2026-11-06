Відео: У Краснодарському краї під удар потрапив Афіпський НПЗ

0:00 / 0:00

У ніч на 6 листопада в селищі Афіпський Краснодарського краю пролунала серія вибухів. За повідомленнями, атаковано місцевий нафтопереробний завод.

За попередньою інформацією, безпілотники атакували місцевий нафтопереробний завод.

https://cdn-cabinet.ua.news/uploads/images/1106.mp4

Після вибухів на території Афіпського НПЗ спалахнула пожежа. Також вибухи пролунали в Адигеї.

Джерело: Exilenova+

У ніч проти 5 листопада безпілотники атакували Рязанський нафтопереробний завод, який є одним із найбільших нафтопереробних підприємств Росії. Унаслідок атаки в місті виникли пожежі на промислових об’єктах, а частина Рязані залишилася без електропостачання.

Нагадаємо, безпілотники в ніч проти 3 листопада завдали удару по нафтопереробному заводу «Славнафта-ЯНОС» у російському Ярославлі. Після атаки на території промислової зони спалахнула пожежа.

До цього дрони атакували російський НПЗ Лукойла в Нижньогородській області.

Читай нас у