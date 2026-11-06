Відео: У Краснодарському краї під удар потрапив Афіпський НПЗ
У ніч на 6 листопада в селищі Афіпський Краснодарського краю пролунала серія вибухів. За повідомленнями, атаковано місцевий нафтопереробний завод.
За попередньою інформацією, безпілотники атакували місцевий нафтопереробний завод.
Після вибухів на території Афіпського НПЗ спалахнула пожежа. Також вибухи пролунали в Адигеї.
Джерело: Exilenova+
У ніч проти 5 листопада безпілотники атакували Рязанський нафтопереробний завод, який є одним із найбільших нафтопереробних підприємств Росії. Унаслідок атаки в місті виникли пожежі на промислових об’єктах, а частина Рязані залишилася без електропостачання.
Нагадаємо, безпілотники в ніч проти 3 листопада завдали удару по нафтопереробному заводу «Славнафта-ЯНОС» у російському Ярославлі. Після атаки на території промислової зони спалахнула пожежа.
До цього дрони атакували російський НПЗ Лукойла в Нижньогородській області.