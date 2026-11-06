Видео: В Краснодарском крае под удар попал Афипский НПЗ
В ночь на 6 ноября в поселке Афипский Краснодарского края прогремела серия взрывов. По сообщениям, был атакован местный нефтеперерабатывающий завод.
По предварительным данным, беспилотники атаковали местный нефтеперерабатывающий завод.
После взрывов на территории Афипского НПЗ вспыхнул пожар. Также взрывы прогремели в Адыгее.
Источник: Exilenova+
В ночь на 5 ноября беспилотники атаковали Рязанский нефтеперерабатывающий завод, который является одним из крупнейших нефтеперерабатывающих предприятий России. В результате атаки в городе возникли пожары на промышленных объектах, а часть Рязани осталась без электроснабжения.
Напомним, в ночь на 3 ноября беспилотники нанесли удар по нефтеперерабатывающему заводу «Славнафта-ЯНОС» в российском Ярославле. После атаки на территории промышленной зоны вспыхнул пожар.
До этого дроны атаковали российский НПЗ «Лукойла» в Нижегородской области.