Видео: В Краснодарском крае под удар попал Афипский НПЗ

В ночь на 6 ноября в поселке Афипский Краснодарского края прогремела серия взрывов. По сообщениям, был атакован местный нефтеперерабатывающий завод.

По предварительным данным, беспилотники атаковали местный нефтеперерабатывающий завод.

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После взрывов на территории Афипского НПЗ вспыхнул пожар. Также взрывы прогремели в Адыгее.

Источник: Exilenova+

В ночь на 5 ноября беспилотники атаковали Рязанский нефтеперерабатывающий завод, который является одним из крупнейших нефтеперерабатывающих предприятий России. В результате атаки в городе возникли пожары на промышленных объектах, а часть Рязани осталась без электроснабжения.

Напомним, в ночь на 3 ноября беспилотники нанесли удар по нефтеперерабатывающему заводу «Славнафта-ЯНОС» в российском Ярославле. После атаки на территории промышленной зоны вспыхнул пожар.

До этого дроны атаковали российский НПЗ «Лукойла» в Нижегородской области.

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