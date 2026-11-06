+7° Kijów +6° Warszawa +20° Waszyngton
$ 45.37 € 50.85 zł 11.55
$ 45.37 € 50.85 zł 11.55
+7° Kijów +6° Warszawa +20° Waszyngton
Wiadomości Wojna z FR

Wideo: W obwodzie krasnodarskim uderzeniu uległa rafineria w Afipie

UA NEWS 06 listopada 2026 07:25
Wideo: W obwodzie krasnodarskim uderzeniu uległa rafineria w Afipie

W nocy z 5 na 6 listopada w miejscowości Afipskij w obwodzie krasnodarskim doszło do serii wybuchów. Według doniesień zaatakowano tamtejszą rafinerię ropy naftowej.

 

Według wstępnych informacji drony zaatakowały lokalną rafinerię ropy naftowej.

Po wybuchach na terenie rafinerii w Afipsku wybuchł pożar. Wybuchy miały miejsce również w Adygei.

Źródło: Exilenova+

W nocy z 4 na 5 listopada drony zaatakowały rafinerię w Riazaniu, która jest jednym z największych zakładów rafineryjnych w Rosji. W wyniku ataku w mieście wybuchły pożary w obiektach przemysłowych, a część Riazania została pozbawiona dostaw energii elektrycznej.

Przypomnijmy, że w nocy z 3 na 4 listopada drony uderzyły w rafinerię „Slavnafta-YANOS” w rosyjskim Jarosławiu. Po ataku na terenie strefy przemysłowej wybuchł pożar.

Wcześniej drony zaatakowały rosyjską rafinerię Lukoil w obwodzie niżnogrodzkim.

Czytaj nas na
Pobierz naszą aplikację