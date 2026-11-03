Відео: Дрони пролетіли 700 км і атакували один із найбільших російських НПЗ

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Безпілотники в ніч проти 3 листопада завдали удару по нафтопереробному заводу «Славнафта-ЯНОС» у російському Ярославлі. Після атаки на території промислової зони спалахнула пожежа.

Повідомлення про атаку з'явилося вночі 3 листопада. За інформацією Exilenova+, ціллю безпілотників став Ярославський нафтопереробний завод. Після удару на території промислової зони виникла пожежа.

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На момент підготовки матеріалу офіційної інформації про характер пошкоджень підприємства та можливу зупинку його роботи не було. Також не повідомлялося, які саме виробничі об'єкти могли постраждати.

«Славнафта-ЯНОС» (Ярославнафтооргсинтез) – одне з найбільших нафтопереробних підприємств Росії. Завод розпочав роботу у 1961 році та входить до п'ятірки найбільших НПЗ країни за обсягами переробки нафти.

Підприємство розташоване більш ніж за 700 км від державного кордону України та приблизно за 250 км на північний схід від Москви. Його виробничий майданчик займає 809,1 га.

Джерела: Supernova+, Exilenova+

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